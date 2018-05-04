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Ансамбль «Радуга» из Восточного Дегунина отметил 15-летие концертом
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Ансамбль «Радуга» из Восточного Дегунина отметил 15-летие концертом 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
В центре развития творчества детей и юношества «Гермес», расположенном на Дубнинской улице, состоялся юбилейный концерт фольклорного ансамбля «Радуга».
Как сообщили в администрации учреждения, концерт был посвящен 15-летию коллектива.
— Более 100 школьников порадовали зрителей своими выступлениями, — рассказал представитель администрации. — В конце ребята поделили огромный торт, который испекла педагог для всего ансамбля.
Напомним, что ЦРТДЮ «Гермес» располагается по адресу ул. Дубнинская, дом 21. (мю)
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