Ансамбль «Радуга» из Восточного Дегунина отметил 15-летие концертом

В центре развития творчества детей и юношества «Гермес», расположенном на Дубнинской улице, состоялся юбилейный концерт фольклорного ансамбля «Радуга».

Как сообщили в администрации учреждения, концерт был посвящен 15-летию коллектива.

— Более 100 школьников порадовали зрителей своими выступлениями, — рассказал представитель администрации. — В конце ребята поделили огромный торт, который испекла педагог для всего ансамбля.

Напомним, что ЦРТДЮ «Гермес» располагается по адресу ул. Дубнинская, дом 21. (мю)