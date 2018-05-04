Песни военных лет прозвучат в библиотеке вблизи Бутырского района

В библиотеке № 23 имени Максима Горького, расположенной вблизи Бутырского района, состоится концерт, посвященный Дню Победы. Всех желающих ждут в субботу, 5 мая.

— Мероприятие проводится с целью популяризации патриотической песни и развития познавательного досуга. В рамках музыкальной программы «Победный май» для гостей прозвучат песни военных лет, — сообщили в учреждении культуры.

Начало в 15.00. Напомним, библиотека № 23 имени Максима Горького находится по адресу ул. Тимирязевская, д. 17, корп. 1. Вход свободный. (ак)