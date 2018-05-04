Детский омбудсмен записала в Калуге видеообращение к российским солдатам в Сирии 

Часть детских эссе и рисунков, поступивших на фестиваль «Письмо солдату», который проходит по инициативе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой во всех регионах страны в рамках торжественных мероприятий, посвященных празднованию 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, направят российским военным в Сирию. Об этом Анна Кузнецова сообщила на митинге, который 4 мая в преддверии Дня Победы прошел в Калуге¸ в учебном центре Росгвардии. во время митинга на плацу учебного центра, где была выставлена военная техника и образцы современного вооружения, в «Юнармию» были приняты 27 подростков — воспитанников Азаровского детского дома и учащихся калужской школы №35. «Память об этой войне — она каждый день! Она буквально в сердце каждого из нас. Сегодня не слышно свиста пуль, воя сирен, разрывов гранат. Но сегодня есть другое оружие, у него другой калибр и другие поражающие элементы — это черствость, лицемерие, равнодушие к проблемам других. Поэтому я желаю вам быть верными тому делу, которое вы выбрали. Мне очень хочется, чтобы ваши дети гордились вами так же, как мы гордимся сегодня теми, кто победил в той Великой войне. Сил, верности своему пути, хороших и мудрых наставников», — сказала, поздравив их с вступлением в «Юнармию» Анна Кузнецова. По сообщению пресс-службы правительства Калужской области, поздравил «влившихся юнармейцев в ряды большой юной армии» и сопровождавший Анну Кузнецову заместитель губернатора Дмитрий Денисов. Он, как сообщается, выразил надежду, что это событие станет для них импульсом для новых важных дел. В клубе учебного центра Росгвардии Анна Кузнецова наградила детей-дипломантов фестиваля «Письмо солдату», вручив им благодарственные письма. Фото пресс-службы уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ По ее словам, в этом году на фестиваль поступило уже более четырех тысяч детских писем и рисунков. Все они будут переданы солдатам, несущим проходящим службу в отдаленных регионах и за пределами России. Часть детских работ будет отправлена в Сирию и передана российским солдатам и офицерам, которые сейчас находятся в этой стране. Как сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка, вместе с письмами российским военнослужащим в Сирию будет передано и видеообращение. Его в Калуге записали Анна Кузнецова, начальник главного штаба «Юнармии» Дмитрий Труненков и калужские юнармейцы. В нем они выразили слова благодарности российским военнослужащим, поздравили их с Днем Победы и пожелали им скорого возвращения домой. Рабочая поездка Анны Кузнецовой в Калужскую область прошла в рамках проекта «Юнармия. Наставничество». Он направлен на сопровождение воспитанников детских домов, детских социальных учреждений и «трудных» подростков участниками Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Этот проект также реализуется при поддержке и сопровождении уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.