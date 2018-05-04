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Гузель Яхина о романе «Дети мои»: хотела поговорить о «молчащем поколении»
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Гузель Яхина о романе «Дети мои»: хотела поговорить о «молчащем поколении» 

РИА Новости 47 минут назад
Десятого мая в «Редакции Елены Шубиной» выходит книга Гузель Яхиной «Дети мои». После нашумевшего романа «Зулейха открывает глаза», который собрал все главные литературные премии и переведен уже на 30 языков, вторую книгу Гузель Яхиной очень ждали.
В интервью литературному обозревателю радио Sputnik Наталье Ломыкиной Гузель Яхина впервые подробно рассказала о новом романе «Дети мои», о страшных и прекрасных сказках Якова Баха, о реке времени и Волге, о бильярде Сталина и Гитлера, о немоте и «молчащем поколении»:
"Мне хотелось написать совершенно иной текст, отличный от «Зулейхи», и эту задачу я сознавала совершенно четко. Это было то, что я себе записала в дневнике — и следовала этому. Это удалось мне далеко не сразу — многие попытки увенчались ничем, первые тексты пошли в корзину. Эта история не писалась языком кинематографа, она не писалась языком сюжета. Хотя у меня были попытки, не скрою, написать сценарий и из него уже развернуть роман. Но этот, подобранный к первому роману ключ не сработал — и все, что было написано из сценариев (а написано было достаточно много), опять ушло в корзину. Видимо, мне хотелось так много рассказать, что это не укладывалось в привычный язык. Текст романа «Дети мои» совершенно другой".
Смотрите полную версию беседы:
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