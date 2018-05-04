Ветераны ВОВ в Химках первыми начали получать поздравления ко Дню Победы

В подмосковных Химках почтальоны уже доставляют первые персональные поздравления президента России Владимира Путина ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, говорится в сообщении пресс-службы « Почты России ».

Со 2 по 9 мая 2018 года «Почта России» доставляет ветеранам войны и труженикам тыла свыше 1,5 миллиона персональных поздравлений президента РФ с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

«Традиционно, в почтовом отделении № 141408 в городе Химки в преддверии празднования Дня Победы собрались воспитанники детского сада «Подковка», ученики средней общеобразовательной школы № 19 и училища Олимпийского резерва. В рамках подготовленной программы дети прочитали трогательные стихи и исполнили песни военного времени, их искренность тронула до слез как ветеранов, так и клиентов почтового отделения и самих почтовиков. Кроме того, юные умельцы передали ветеранам поделки и открытки, посвященные Дню Победы со словами признательности и благодарности», — говорится в сообщении.

В этом же отделении к 9 мая установлен праздничный почтовый ящик в рамках акции «Письмо Ветерану». Все желающие могут опускать письма и открытки ветеранам Великой Отечественной войны — слова благодарности и поздравления могут быть адресованы как конкретному ветерану (с указанием адреса и имени/фамилии фронтовика), так и безадресными. В таком случае почтовики доставят их ветеранам вместе с поздравительными письмами президента РФ.

В целом по подмосковному региону открытки с поздравлениями получат более 8 тысяч ветеранов войны и тружеников тыла. В случае отсутствия ветеранов по адресам, указанным на конвертах, в праздничные дни их письма с персональными поздравлениями будут храниться в почтовых отделениях в течение месяца. Повторная доставка будет осуществляться неоднократно.