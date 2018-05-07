Костромские ветераны станцевали «Вальс Победы»: фоторепортаж

5 мая костромские ветераны, кадеты, волонтеры и представители патриотических объединений запускали в небо голубей и танцевали под музыку военных лет — в городе прошла акция «Вальс Победы». Подобный флешмоб проходит в Костроме третий раз. Его цель — объединить поколения и страны ради сохранения мира на земле, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.

Акция открылась минутой молчания в честь солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. После стихов на соответствующую тематику участники акции перешли к танцам: в вальсе под музыку военных лет закружилось более 20 пар.

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Затем все причастные к акции слушали патриотические песни. Многие ветераны не скрывали своих эмоций и переживаний, связанных с мелодиями их юности. В конце прозвучала «Катюша», все пели ее хором.

Завершился «Вальс Победы» эффектно: волонтеры отпустили в небо воздушные шары, а ветераны — белых голубей мира.

Тридцатого апреля 1945 года произошло грандиознейшее на планете событие — закончилась Великая Отечественная война, которая забрала с собой неисчислимое количество людей. Дорогие костромичи, я желаю вам помнить про это, и петь песню, которая гласит: «поклонимся мертвым, поклонимся и живым», — пожелал горожанам фронтовик, участник военных событий Василий Павлович САМОДУРОВ.