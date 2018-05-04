Журналисты за Победу: представители СМИ исполнят свою песню на большой сцене 9 Мая

Руководители и редакторы вологодских СМИ собрались сегодня в звукозаписывающей студии. Их объединил совместный проект «Вологжане за Победу». Спели все — даже те, кому это дается с трудом.

Известные вологжане, представители различных профессий выйдут на сцену на площади Революции 9 мая в 20.30. Каждый из них, неважно обладает он вокальными данными или нет, — понимает, насколько важен этот день и его участие в торжественном событии. Представители СМИ исполнят песню «Корреспондентская застольная».

«Здесь важно именно участие, потому что Победа для каждого из нас имеет огромное значение. Это не просто мирное небо над головой, не просто радость от каждого прожитого дня в свободной стране — это память, которую мы должны передавать от сердца к сердцу», — отметил главный редактор газеты «Вологда.РФ» Александр Спиричев.

«Это очень интересный проект, который позволяет вологжанам сплотиться. К примеру, я не обладаю особыми вокальными данными, но буду стараться», — сказал руководитель издания «Московский комсомолец в Вологде и Череповце» Виталий Санкин.

Руководить «творческим коллективом» вызвалась руководитель ансамбля «Мир» Ольга Мишина. Она оценила музыкальные способности всех представителей медиа и грамотно расставила вокальные силы.

«Все начинается с того, что мы отдаем дань памяти событиям тех лет. Такие проекты объединяют людей и несут в себе огромную силу и посыл будущему и настоящему, чтобы пронести память через поколения», — прокомментировала Ольга Мишина.

Завершится совместное выступление представителей различных профессий и музыкальных деятелей салютом Победы. Красочные залпы озарят небо над площадью Революции в 22 часа.

Напомним, мероприятия, посвященные празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, начнутся в областной столице 7 мая. Афиша размещена на сайте «Вологда.РФ».