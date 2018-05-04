Что интересного в юбилейном номере журнала Dessert Report?

Встречайте, юбилейный, двадцатый — номер журнала Dessert Report. На обложке владелица бутика Le Grand Bazarr — Юлия Ремпель

Светланы Кузнецовой и Тема номера: High Society — светские легенды и не только. В юбилейном номере сразу два фото-проекта: Art Calendar by ArtemSorokin с участием Юлии Барановской Андрея Разыграева . А также интерьерный фото-проект «Абстракции» от художницы современности Лары Кен.

Также в номере интеллектуальные колонки от постоянных колумнистов журнала Натальи Буткевич, Евгения Казначеева, Эвелины Басун и Натальи Вагаповой.

Начинается номер с интересных материалов, среди которых особенно хотим отметить интервью с Синишей Лазаревич и Лялей Шовкринской. С ними журнал немного поностальгировал на тему прошлого, раскрыв не мало тайн настоящего. О чем?! Читайте в новом номере!

Кстати купить журнал можно сразу в семи магазинах «Фреш Маркет 77» на улицах: Плющиха, Мосфильмовская, Барклая, Можайский Вал, Ефремова, а еще на пятом этаже Универмага Цветной в «Food Market».

По традиции на последней странице, в рубрике «Рупор главного редактора» — журнал рассказывает о благотворительности. А именно о том, что Храм преподобной Евфросинии Полоцкой в Кунцево нуждается в помощи.

Более подробно читайте в новом номере журнала Dessert Report.