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Что интересного в юбилейном номере журнала Dessert Report?
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Что интересного в юбилейном номере журнала Dessert Report? 

FashionTime 1 час назад
Фото: FashionTime
Встречайте, юбилейный, двадцатый — номер журнала Dessert Report. На обложке владелица бутика Le Grand Bazarr — Юлия Ремпель.
Тема номера: High Society — светские легенды и не только. В юбилейном номере сразу два фото-проекта: Art Calendar by ArtemSorokin с участием Юлии Барановской, Светланы Кузнецовой и Андрея Разыграева. А также интерьерный фото-проект «Абстракции» от художницы современности Лары Кен.
Также в номере интеллектуальные колонки от постоянных колумнистов журнала Натальи Буткевич, Евгения Казначеева, Эвелины Басун и Натальи Вагаповой.
Начинается номер с интересных материалов, среди которых особенно хотим отметить интервью с Синишей Лазаревич и Лялей Шовкринской. С ними журнал немного поностальгировал на тему прошлого, раскрыв не мало тайн настоящего. О чем?! Читайте в новом номере!
Кстати купить журнал можно сразу в семи магазинах «Фреш Маркет 77» на улицах: Плющиха, Мосфильмовская, Барклая, Можайский Вал, Ефремова, а еще на пятом этаже Универмага Цветной в «Food Market».
По традиции на последней странице, в рубрике «Рупор главного редактора» — журнал рассказывает о благотворительности. А именно о том, что Храм преподобной Евфросинии Полоцкой в Кунцево нуждается в помощи.
Более подробно читайте в новом номере журнала Dessert Report.
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