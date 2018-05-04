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Это нельзя пропустить: 26 мая — грандиозное шоу каскадеров «Искусство невозможного»
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Это нельзя пропустить: 26 мая — грандиозное шоу каскадеров «Искусство невозможного» 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Отважные каскадеры и мастера трюка удивят любого зрителя
своими талантами. Время летит
стремительно. Сложно поверить в это, но 26 мая Российскому
Объединению каскадёров «МАСТЕР» исполняется уже 25 лет. Этот юбилей
каскадеры решили отметить по-настоящему ярко. Конечно же, очередным
трюковым шоу! При том самым мощным трюковым шоу в новейшей истории!
Так, для участия в крутом мероприятии в Москву, где и состоится
незабываемое экстрим-шоу, прибудут только лучшие из лучших.
Каскадеров ждём из самых разных уголков планеты — Англии, Испании,
США, Франции, Сербии и Ирана. Широченная география. Основатель
экстремального шоу в России с полной уверенностью отмечает, что на  этот раз шоу превзойдет все предыдущие, так как он поставил себе
невероятно высокую планку — сделать то, чего не может никто в мире!
Такое действительно долго не забудется! Приходите! Кстати, обещают
даже огонь и прочие спецэффекты. Плюс ко всему уже известно, что  шоу посетят известные персоны из мира кино, шоу-бизнеса. Гостями
станут Владимир Епифанцев, Иван Охлобыстин, Виктор Мережко, Алексей
Огурцов, Никита Джигурда и многие другие! Приятный бонус: на  большом экране станут транслироваться видео-поздравления от Джеки
Чана, Арнольда Шварценеггера и Дольфа Лундргена. Итак, где и когда
встречаемся? 26 мая 2018 г. В 15-00.
На главной трюковой сцене России —
в Парке Киноприключений «Мастер Панин»
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