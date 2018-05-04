Это нельзя пропустить: 26 мая — грандиозное шоу каскадеров «Искусство невозможного»

Отважные каскадеры и мастера трюка удивят любого зрителя

своими талантами. Время летит

стремительно. Сложно поверить в это, но 26 мая Российскому

Объединению каскадёров «МАСТЕР» исполняется уже 25 лет. Этот юбилей

каскадеры решили отметить по-настоящему ярко. Конечно же, очередным

трюковым шоу! При том самым мощным трюковым шоу в новейшей истории!

Так, для участия в крутом мероприятии в Москву, где и состоится

незабываемое экстрим-шоу, прибудут только лучшие из лучших.

Каскадеров ждём из самых разных уголков планеты — Англии, Испании,

США, Франции, Сербии и Ирана. Широченная география. Основатель

экстремального шоу в России с полной уверенностью отмечает, что на этот раз шоу превзойдет все предыдущие, так как он поставил себе

невероятно высокую планку — сделать то, чего не может никто в мире!

Такое действительно долго не забудется! Приходите! Кстати, обещают

даже огонь и прочие спецэффекты. Плюс ко всему уже известно, что шоу посетят известные персоны из мира кино, шоу-бизнеса. Гостями

Огурцов, Никита Джигурда и многие другие! Приятный бонус: на большом экране станут транслироваться видео-поздравления от Джеки

Чана, Арнольда Шварценеггера и Дольфа Лундргена. Итак, где и когда

встречаемся? 26 мая 2018 г. В 15-00.

На главной трюковой сцене России —

в Парке Киноприключений «Мастер Панин»