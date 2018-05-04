«Союзмультфильм» показал вторую серию нового «Простоквашино»

Мультфильм появился в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Киностудия «Союзмультфильм» четвертого мая выложила в Интернет вторую серию обновленного «Простоквашино». Мультфильм, длительность которого составляет 6:30 минут, появился в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Напомним, третьего апреля состоялась премьера нового «Простоквашино». В первой серии зрители увидели сестру дяди Федора — Веру Павловну.

Отметим, что первая серия нового «Простоквашино» к четвертому мая набрала свыше 25 млн просмотров.