«Союзмультфильм» показал вторую серию нового «Простоквашино» 

Мультфильм появился в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».
Киностудия «Союзмультфильм» четвертого мая выложила в Интернет вторую серию обновленного «Простоквашино». Мультфильм, длительность которого составляет 6:30 минут, появился в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».
Напомним, третьего апреля состоялась премьера нового «Простоквашино». В первой серии зрители увидели сестру дяди Федора — Веру Павловну.
Маму Дяди Федора озвучивает Юлия Меньшова, Печкина говорит голосом Ивана Охлобыстина, Гарик Сукачев подарил свой голос псу Шарику, а Матроскина озвучивает сын Олега Табакова Антон. Дядя Федор говорит голосом 11-летнего актера Алексея Онежена.
Отметим, что первая серия нового «Простоквашино» к четвертому мая набрала свыше 25 млн просмотров.