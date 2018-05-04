В Хорошево-Мневниках горожанам помогут найти информацию о родных — участниках Великой Отечественной войны

Праздник «Весна Победы» состоится в районе Хорошево-Мневники на улице Паршина во вторник, 8 мая. Взрослые и дети смогут найти информацию о своих родственниках, участниках Великой Отечественной войны, на занятиях по компьютерной грамотности с использованием использованию электронных ресурсов podvignaroda.ru и obd-memorial.ru.

— В рамках урока мужества пройдет экскурс по ключевым и переломным сражениям и битвам с просмотром военной фото— и кинохроники. Всех участников также порадуют кадры из любимых старых и новых, отечественных и зарубежных фильмов о Великой Отечественной войне, — отметили организаторы.

Участникам акции раздадут георгиевские ленточки.

Программа состоится в 15.00 по адресу: ул. Паршина, д. 33. Вход свободный.