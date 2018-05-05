Курским детям расскажут о «Круге доверия»

17 мая Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проводит общероссийский он-лайн марафон «Круг доверия».

Прямая трансляция будет вестись на все регионы страны, а значит, все желающие смогут увидеть происходящее в студии на сайте онлайн-марафона www.8-800-2000-122.ru и на сайте «Детский телефон доверия» www.telefon-doveria.ru.

Марафон пройдет в формате ток-шоу, где участники смогут задать вопросы и свободно выразить свое мнение, увидеть видеоролики, посвященные телефону доверия. Участники из регионов могут присылать свои вопросы и предложения, а также видеообращения на почту krugdoveria@telefon-doveria.ru или страницу Общероссийского интернет-марафона «Круг доверия» в социальной сети «ВКонтакте». Самые острые вопросы обязательно получат отклик в студии.

В студии будут находиться эксперты-психологи, которые расскажут о принципах работы телефона доверия и смогут развеять мифы и сомнения, связанные с обращением к психологам-консультантам службы 8-800-2000-122. Обсуждаться будут самые актуальные для подростков темы, в том числе — страх перед экзаменами; непростые отношения с противоположным полом и первая любовь; конфликты в коллективе и неуверенность в себе; взаимопонимание между родителями и детьми и многое другое.