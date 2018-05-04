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Как менялись лица иранских женщин 1920-1950-х годов
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Как менялись лица иранских женщин 1920-1950-х годов 

Bigpicture.ru 38 минут назад
Фото: Bigpicture.ru
Париса Даманда (Parisa Damandan) — иранский фотограф и искусствовед. Париса получила диплом по фотографии в Тегеранском университете и выпустила фотокнигу «Фотопортреты из Исфахана: как меняются лица». Книга иллюстрирует историю города Исфахана в начале XX века через лица людей, чьи портреты фотограф собирала на протяжении 10 лет.
Эти фотографии было сложно найти, потому что установление Исламской Республики Иран в 1979 году означало для всех женщин насильственное ношение хиджаба и запрет на любые изображения с непокрытой головой. В результате множество фотостудий было разрушено до основания, а многочисленные архивы с бесценными негативами так и остались пылиться на чердаках.
Каждый кадр — очерк о развитии фотопортрета в Исфахане, о социальной характеристике фотографии в Иране и о силе взгляда.
Источник: Vintage Everyday
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