Как менялись лица иранских женщин 1920-1950-х годов

Париса Даманда (Parisa Damandan) — иранский фотограф и искусствовед. Париса получила диплом по фотографии в Тегеранском университете и выпустила фотокнигу «Фотопортреты из Исфахана: как меняются лица». Книга иллюстрирует историю города Исфахана в начале XX века через лица людей, чьи портреты фотограф собирала на протяжении 10 лет.

Эти фотографии было сложно найти, потому что установление Исламской Республики Иран в 1979 году означало для всех женщин насильственное ношение хиджаба и запрет на любые изображения с непокрытой головой. В результате множество фотостудий было разрушено до основания, а многочисленные архивы с бесценными негативами так и остались пылиться на чердаках.

Каждый кадр — очерк о развитии фотопортрета в Исфахане, о социальной характеристике фотографии в Иране и о силе взгляда.

Источник: Vintage Everyday