Кристина Агилера сожалеет о сотрудничестве с Канье Уэстом

Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей

Кристина Агилера представила видео на песню Accelerate из нового альбома Liberation, над которым работала вместе с Канье Уэстом. Правда, с тех пор рэпер успел сделать нескольких скандальных заявлений (например, дать интервью телеканалу TMZ и во всеуслышание заявить, что рабство было «выбором»), что заставило певицу немного пожалеть о сотрудничестве. Канье стал резко терять подписчиков, включая членов семьи Кардашьян, и был вынужден публично извиниться за свои слова. Кроме того, негативные эмоции среди звезд и поклонников Уэста вызывает и его любовь к Дональду Трампу . Певец не перестает нахваливать действующего президента США, а тот сыплет ему комплименты в ответ в своем Twitter.

В общем, сотрудничество с Уэстом не только одна большая бочка меда. И чтобы не испачкаться в ложке дегтя, Кристина поспешила оправдаться. «Знаете, я всегда была большим поклонником талантов Канье, — призналась она. — За исключением его таланта быть провокатором. Я просто считаю его великим исполнителем и музыкантом». Как бы там ни было, все это привлекло внимание к клипу Accelerate, записанному вместе с рэперами Ty Dolla $ign и 2 Chainz, о чем свидетельствует около 3 миллионов просмотров на YouTube за сутки.

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