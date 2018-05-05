Крысы «терроризируют семьи и забираются в детские кроватки»

Родители утверждают, что их терроризируют гигантские крысы, которые даже ухитряются залезать в детские кроватки.

Возмущенные жители Халла говорят, что их дома заполонили мыши и крысы, и эти вредители пробираются внутрь помещений.

Как сообщили жители в интервью изданию The Hull Daily Mail, на улицах вокруг их домов мертвые крысы стали обычным зрелищем.

Аманда Иствуд (Amanda Eastwood) сказала, что сейчас, после того, как у нее дома появились крысы, она опасается за безопасность своих четверых детей.

26-летняя Аманда, мать детей в возрасте от восьми до одного года, сказала: «В нашем переулке валяется много мертвых крыс, и это плохо».

«Однажды мой четырехлетний сын спустился по лестнице в туалет и прибежал обратно со словами: «Мама, там крыса»».

«У нас они были на кухне, и это неприятно. Я знаю, что они были на улице, потому что я как-то видела одну возле нашего мусорного контейнера, но теперь они начали пробираться в дом».

В этом районе недавно были проведены восстановительные работы в рамках проекта стоимостью 750 тысяч фунтов стерлингов по улучшению трех дорог в западной части города.

По словам Иствуд, грызуны начали появляться после окончания работ.

Пресс-секретарь городского совета заявила, что муниципальные власти не могут содержать в порядке переулок, поскольку он находится в частной собственности. При этом она добавила, что подземные или земляные работы могут потревожить крыс, но это маловероятно, разве что они уже там были. В данном же случае это маловероятно, поскольку работы проводились на небольшой глубине.

Пресс-секретарь также подтвердила, что в четверг на эту улицу выезжал специалист по вопросам гигиены окружающей среды и сказал, что никаких признаков активизации крыс не обнаружено.

Келси Пирси (Kelsey Piercy) также считает, что городской совет должен взять на себя ответственность за появление крыс. 25-летняя женщина, у которой есть трехлетний сын по имени Миллер, со своим мужем Кристофером, слышали, как крысы возились и рылись у них на чердаке, что приводит ее в ужас.

«Когда мы находимся у себя в спальне, то можем слышать, как они скребутся на чердаке, — рассказывает она. — Из-за этого невозможно заснуть, и это все началось только после того, как были закончены работы».

«Я думаю, что это как-то связано с водосточными трубами, потому что городские власти как раз их и ремонтировали, и мой муж считает, что крысы забираются вверх по трубам».

Городской совет должен взять на себя какую-то ответственность. Мы живем здесь два с половиной года, и у нас никаких проблем не было, пока не начались эти работы».

Келси Пирси беспокоится, что ее сын будет контактировать с этими грызунами и есть крысиные экскременты. «Я не пускаю Миллера в его комнату, где может оказаться крысиный помет, потому что он, наверное, будет его подбирать».

«Я их пока только слышала, но они начнут появляться — это всего лишь вопрос времени».

По словам 27-летней Ким Филдсенд (Kim Fieldsend), из-за грызунов ей даже пришлось переехать из дома, где она жила раньше, и теперь она беспокоится, что история повторится.

Ким, у которой четверо детей, говорит: «Я жду их, так как я знаю, что у двоих жителей на нашей улице они есть, и я, конечно же, вся на нервах».

«Они были на той улице, где я жила до этого, и они ужасно противные. Стоит только увидеть одну, и их уже видно повсюду. Это ужасно, поэтому я и переехала».

Наслушавшись жутких рассказов своей подруги Аманды Иствуд и других жителей, она чувствует, что крысы нападут и на ее дом — это лишь вопрос времени. «Когда знаешь, что на твоей улице они есть, это выводит из себя, — говорит она. — Вчера ночью я лежала в постели и подумала: „Боже, а что если они и здесь появятся“».

«Они жутко противные и просто действуют на нервы».

68-летний мужчина, попросивший не называть его имени, считает, что размножению и распространению крыс способствуют грязь и мусор во дворах домов. «Переулок сейчас лучше, чем раньше, потому что на нем обычно были горы мусора, и люди сбрасывали туда всякий хлам», — говорит он.

«Но на этом конце переулка стоят переполненные мусорные баки, и когда я был ребенком, я играл в футбол на этих переулках, а сейчас вряд ли здесь поиграешь».

«Я не видел ни крыс, ни мышей, и задним двором я особо не пользуюсь, но на всякий случай у меня есть крысиный яд».

Пресс-секретарь совета города Халл подтвердила, что специалисты по вопросам гигиены окружающей среды выезжали на Тайн-стрит, но следов грызунов не обнаружили. Они также сказали, что переулок находится в частном секторе, и следить за его состоянием в обязанности муниципальных властей не входит. А за уборку мусора на этой территории отвечают сами жители.

Она заявила: «После поступления заявки на обслуживание в начале этой недели от жительницы, которая заподозрила, что в районе активизировались крысы, сегодня (3 мая) на Тайн-стрит выезжал специалист по вопросам гигиены окружающей среды. Крыса, которая, по мнению заявительницы, была, на той частной территории, на самом деле оказалась мышью».

«В ходе дальнейшего обследования территории на тот момент признаков активности крыс выявлено не было, однако это не означает, что крыс там нет. У нас, конечно, в настоящее время нет никаких фактов, указывающих на «нашествие» грызунов в районе Тайн-стрит — к нам поступил один телефонный звонок, упомянутый в этом заявлении, и еще один звонок поступил вчера, по которому будет проведено тщательное обследование территории».

«Если мы обнаружим, что в этом районе действительно существует жизнеспособная популяция грызунов, мы будем действовать соответственно».

«Хотя подземные или земляные работы могут потревожить крыс, это маловероятно, если работы поводятся на небольшой глубине, как это было в случае с недавними ремонтными работами на Тайн-стрит, если грызуны уже не присутствовали в этом районе».

В отношении мусора на участках пресс-секретарь заявила: «Участки, находящиеся в частной собственности, муниципалитету не принадлежат, и поэтому мы не можем следить за их состоянием. Поддержание частных участков в надлежащем состоянии является коллективной обязанностью жителей, которые имеют доступ к этой территории, и владения которых граничат с ней или примыкают к ней».