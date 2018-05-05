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Юрий Темирканов в канун Дня Победы обратится к Ленинградской симфонии Дмитрия Шостаковича
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Юрий Темирканов в канун Дня Победы обратится к Ленинградской симфонии Дмитрия Шостаковича 

ТАСС 44 минуты назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Легендарная Седьмая ("Ленинградская") симфония Дмитрия Шостаковича прозвучит в субботу в Большом зале Филармонии под управлением народного артиста СССР Юрия Темирканова. Именно в этом зале в августе 1942 года симфония, посвященная защитникам Ленинграда, прозвучала в осажденном нацистами городе как голос сражающегося народа.
Сын героя Великой Отечественной войны, приурочил это исполнение к Дню Победы. Произведение прозвучит в исполнении заслуженного коллектива России, академического симфонического оркестра Филармонии имени Дмитрия Шостаковича.
"Одна из величайших партитур XX века прославляет подвиг нашего народа в Великой Отечественной войне, история ее создания и исполнения неотделима от истории Ленинграда — Санкт-Петербурга, Филармонии и ее симфонических коллективов", — сказал корреспонденту ТАСС заместитель художественного руководителя Филармонии Евгений Петровский.
Примечательно, что именно в память об исторической блокадной премьере Ленинградской симфонии, прозвучавшей здесь под управлением Карла Элиасберга, на здании Большого зала открыта мемориальная доска.
Юрий Темирканов в разные годы исполнил все симфонии Дмитрия Шостаковича. К Седьмой он возвращается в определенные моменты жизни, открывая все новые глубины этого героического произведения. Неоднократно он исполнял эту симфонию и за рубежом.
В очередной раз петербургский маэстро обратится к этому произведению в День Победы — под его управлением Седьмую ("Ленинградскую") Заслуженный коллектив исполнит в Тель-Авиве на открытии первых гастролей коллектива в Израиле.
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