Юрий Темирканов в канун Дня Победы обратится к Ленинградской симфонии Дмитрия Шостаковича

Сын героя Великой Отечественной войны, приурочил это исполнение к Дню Победы. Произведение прозвучит в исполнении заслуженного коллектива России, академического симфонического оркестра Филармонии имени Дмитрия Шостаковича.

"Одна из величайших партитур XX века прославляет подвиг нашего народа в Великой Отечественной войне, история ее создания и исполнения неотделима от истории Ленинграда — Санкт-Петербурга, Филармонии и ее симфонических коллективов", — сказал корреспонденту ТАСС заместитель художественного руководителя Филармонии Евгений Петровский

Примечательно, что именно в память об исторической блокадной премьере Ленинградской симфонии, прозвучавшей здесь под управлением Карла Элиасберга, на здании Большого зала открыта мемориальная доска.

Юрий Темирканов в разные годы исполнил все симфонии Дмитрия Шостаковича. К Седьмой он возвращается в определенные моменты жизни, открывая все новые глубины этого героического произведения. Неоднократно он исполнял эту симфонию и за рубежом.

В очередной раз петербургский маэстро обратится к этому произведению в День Победы — под его управлением Седьмую ("Ленинградскую") Заслуженный коллектив исполнит в Тель-Авиве на открытии первых гастролей коллектива в Израиле.