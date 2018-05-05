Организаторы «Евровидения» открыли в центре Лиссабона специальную площадку для поклонников

ЛИССАБОН, 5 мая. /Корр. ТАСС Анастасия Силкина /. «Деревня Евровидения» (Eurovision Village) открылась в центре Лиссабона, сообщает корреспондент ТАСС. Ежедневно в течение недели, до финала международного песенного конкурса на Праса-ду-Комерсиу (Торговой площади) или, как называют ее местные жители, Террейру-ду-Пасу, здесь будут собираться поклонники песенного конкурса.

Честь открыть площадку предоставили лиссабонской команде Beatbombers. Этот дуэт диджеев Stereossauro и DJ Ride стал авторами саундтрека, который будет сопровождать парад флагов стран-участниц конкурса во время финала смотра. В первый вечер работы «Деревни» на сцену также вышла представительница Словении на конкурсе Леа Сирк. В перерыве публику на площади развлекала группа местных юных барабанщиков.

"Деревня Евровидения" должна стать параллельной площадкой, на которой жители Лиссабона и его гости смогут насладиться праздником", — говорится в сообщении организаторов площадки.

По их данным, на сцене в центре португальской столицы будут выступать местные артисты, а также участники «Евровидения», прозвуячат музыкальные произведения крупнейших представителей португальской музыки и песни участников конкурса прошлых лет. Одним из самых необычных обещает стать концерт 9 мая лиссабонского «Метрополитан-оркестра» и хора Voces Caelestes под управлением дирижера Педро Амарала с программой, посвященной Моцарту и Бетховену. Здесь же на большом экране можно будет наблюдать за открытием конкурса, полуфиналами и финалом.

Представительница России на нынешнем конкурсе, Юлия Самойлова, также выступит в «Деревне Евровидения». Как сообщили ТАСС в национальной делегации, певица выйдет на сцену 8 мая в самое почетное время — последней в концерте, за двадцать минут до начала прямой трансляции первого полуфинала смотра.

"Деревня Евровидения" будет работать с 10 утра до полуночи. Вход сюда бесплатный и ограничен лишь размером площади, отметили организаторы. Местные власти также позаботились о безопасности зрителей — пройти на Праса-ду-Комерсиу можно только после тщательного досмотра: стражи порядка проверяют даже футляры для очков.

Расписание

Официально «Евровидение» откроется 6 мая в Музее искусства, архитектуры и технологии (Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, MAAT). Вместо традиционной красной дорожки будет синяя — как дань океанской тематике, выбранной организаторами главной для нынешнего конкурса.

Первый полуфинал конкурса состоится 8 мая на арене Altice в Парке Наций, второй — 10 мая, а финал — 12 мая. Россиянка Юлия Самойлова выступит во втором полуфинале под номером шесть с песней «I Won't Break».