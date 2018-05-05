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Рэпер Баста даст бесплатный концерт в Красноярске в честь юбилея
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Рэпер Баста даст бесплатный концерт в Красноярске в честь юбилея 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
В Красноярске на День города выступит популярный рэпер Баста, сообщили в мэрии.
Напомним, 25 августа краевой центр будет праздновать свое 390-летие. В этом году варианты проведения праздника выбирали красноярцы путем интернет-голосования. В итоге победила концепция «Город — это мы». Автор идеи Анна Еленкина получит 50 тысяч рублей за победу.
Концепция праздника предусматривает множество развлекательных площадок на проспекте Мира. Так, организаторы предлагают детскую, спортивную, танцевальную, образовательную, туристическую и театральную площадки. Прямо на улице будут организованы места для настольных игр, твистера и развлекательных квестов. Завершится праздник концертом и фейерверком.
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