Рэпер Баста даст бесплатный концерт в Красноярске в честь юбилея

В Красноярске на День города выступит популярный рэпер Баста, сообщили в мэрии.

Напомним, 25 августа краевой центр будет праздновать свое 390-летие. В этом году варианты проведения праздника выбирали красноярцы путем интернет-голосования. В итоге победила концепция «Город — это мы». Автор идеи Анна Еленкина получит 50 тысяч рублей за победу.

Концепция праздника предусматривает множество развлекательных площадок на проспекте Мира. Так, организаторы предлагают детскую, спортивную, танцевальную, образовательную, туристическую и театральную площадки. Прямо на улице будут организованы места для настольных игр, твистера и развлекательных квестов. Завершится праздник концертом и фейерверком.