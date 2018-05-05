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В Уфу съедутся офтальмологи-учёные из 11 стран Европы и Азии
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В Уфу съедутся офтальмологи-учёные из 11 стран Европы и Азии 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
7-8 июня в Уфе состоится IX Международная конференция по офтальмологии «Восток–Запад», соберутся учёные из ведущих стран Европы и Азии. Об этом сообщила пресс-служба администрации Уфы. В этом году в Уфу приедут офтальмологи из Сингапура, Индии, Турции, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Великобритании, Германии, Швейцарии, Белоруссии, а также из России. Впервые представит свою научную сессию общество офтальмологов Турции: 14 докторов и профессоров поделятся результатами работы. Сегодня офтальмология Турции занимает одно из лидирующих позиций в мире, их разработки и новые методики лечения получили международное признание. Проведут лекционные сессии делегации Казахского НИИ глазных болезней и Азербайджанского Национального Центра офтальмологии им. З. Алиевой. Организаторы — Уфимский НИИ глазных болезней совместно с Академией наук и Министерством здравоохранения Республики Башкортостан. В рамках форума впервые состоится пленум и президиум Общества офтальмологов России. В Уфу съедутся все ведущие российские офтальмологи, чьи имена известны далеко за пределами нашей страны. Участники послушают лекции выдающихся академиков РАН С. Э. Аветисова и А. Ф. Бровкиной, председателя Общества офтальмологов России Б. Э. Малюгина. Международная конференция по офтальмологии «Восток-Запад» и Пленум Общества офтальмологов России будут проходить на двух площадках: в отеле Holiday Inn Ufa и в Башкирском государственном театре оперы и балета.
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