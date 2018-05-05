Как крепостной Иван Батов стал «русским Страдивари»

Иван Андреевич Батов был сыном крепостных. Однако, несмотря на свое происхождение, он сумел не только получить свободу, но и приобрести громкое и славное прозвище «русский Страдивари». И все благодаря огромному таланту.

Шереметьевы ищут таланты

В то время многие состоятельные помещики организовывали собственные театры и оркестры, в которых играли, как правило, их крепостные. Хозяева специально отбирали их из числа наиболее одаренных. Иногда крепостных, подающих особенно большие надежды, даже направляли учиться тому или иному ремеслу или искусству.

Так поступали и Шереметьевы. Именно благодаря им миру было подарено большое количество певцов, педагогов, художников и других талантливых людей. Например, Степан Дегтярев, который будучи крепостным, ездил на обучение в Италию, а после прославился как выдающийся композитор и дирижер. А другого крепостного Шереметьевых Ивана Андреевича Батова современники даже называли русским Страдивари.

Иван едет в Москву

Иван Батов появился на свет в 1767 году. Родители его были крепостными, и мальчика соответственно ожидала та же участь. Отец потихоньку обучал подрастающего сына различным нехитрым ремеслам, конечно, не ведая о том, что для Вани уготована совсем другая судьба.

Однажды граф Николай Петрович Шереметьев в очередной раз озаботился поиском новых талантов среди своих крепостных. На этот раз он искал того, кто желал бы обучаться изготовлению музыкальных инструментов. Для всех откликнувшихся был устроен небольшой конкурс, и 17-летний Иван Батов прошел отбор.

Шереметьев отослал Ивана в Москву к мастеру Василию Владимирову. Новый ученик проявил не только смышленость и талант, но и необыкновенное рвение и усердие в труде.

Свобода и слава

Через несколько лет Иван вернулся в имение. Теперь в его обязанности входило изготовление и починка инструментов для крепостного оркестра Шереметьевых. Однако граф не хотел, чтобы Батов останавливался на достигнутом, и вскоре взял его с собой в Петербург. Там он снова определил одаренного крепостного на обучение, но уже к другому мастеру — Гауку.

Через 9 лет уже опытный в искусстве изготовления инструментов Иван Андреевич Батов подарил скрипку собственной работы самому императору Александру I. Царь остался подарком очень доволен и в ответ передал Батову 2 тысячи рублей.

А однажды Иван сделал столь великолепную виолончель, что, по предположениям некоторых историков, именно за нее он и получил в 1822 году вольную от графа Шереметьева . Причем не только для себя, но и для остальных членов своей семьи. [С-BLOCK]

Слава о русском Страдивари к тому времени уже распространилась не только по всей России, но и за ее пределами. Многие знаменитые русские и заграничные музыканты тех лет приобретали инструменты именно у Батова. Говорят, что масштаб всеобщего признания можно оценить по количеству подделок под вещи того или иного мастера. Так вот тогда многие нерадивые ремесленники для того, чтобы подороже продать инструменты своей работы, выдавали их за дело рук Батова.

Иван Андреевич Батов скончался в возрасте 74 лет. Но его произведения живы и поныне. К счастью, некоторые музыкальные инструменты, изготовленные русским Страдивари, дошли до наших дней и сегодня хранятся в лучших музеях России.