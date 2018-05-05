Модная съемка: old school

Герои съемки — DJ-трио DIGIDON, представители альтернативного московского оркестра «Залпом» и рэп-объединения Benzo Gang — молодые артисты, которые строят новую культуру прямо сейчас. Их видение воплощается не только в музыке, которую они играют, но и в одежде, которую они носят, в героях и местах, которые их вдохновляют. Все они — из разных тусовок, представляют полярные музыкальные жанры, но каждый формирует язык завтрашнего дня и неизбежно связан с прошлым в своем творчестве и эстетике.

Продакшн: креативная студия FANDLs (Faces&Laces Studio)

Продюсер / Арт-директор: Илья Клишин

Стиль: Ирина Дубина

Прически и макияж: Юлия Точилова

Герои: Benzo Gang (Dimebag Plugg, Yung Sinny), Залпом (Саша Макеева, Степа Белозеров), DIGIDON (Гриша Рахмилович, Ману Броше, Петя Гиндилис)