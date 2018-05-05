Рекордные цифры: сколько времени звезды проводят в декретном отпуске

В день рождения Адель (5 мая известная певица отпразднует тридцатилетие) «Летидор» составил рейтинг звездных мам, которые отнеслись к декретному отпуску как к своеобразному рекорду!

Кадр из фильма «Куприн»

Согласитесь, иногда с одним ребенком управляться настолько сложно, что о карьере даже и не вспоминаешь. А теперь подумайте, как часто о работе думает мать семерых детей? На этот вопрос вам смогла бы ответить Ирина Леонова.

В 2005 году на свет появился первый общий ребенок Ирины и актера Евгения Цыганова , а в сентябре 2015 года Леонова стала мамой в седьмой раз!

Когда маленькой Вере было полгода, ее мама решила вернуться в профессию.

В середине 2016 года Ирина Леонова приступила к репетициям в родном Малом театре — ей предстояло исполнить роль Реганы в спектакле «Король Лир».

Кадр из видео (Концертный зал имени П. И. Чайковского. Андрей Эшпай . Концерт Великой Победе посвящается)

Режиссер верит в ее актерский талант, он поддержал Ирину. Ведь одно дело, когда актриса возвращается после долгого простоя и сидит, ждет ролей или довольствуется эпизодами. А тут — сразу яркая роль. И правильно! Ведь Ира оказалась в непростой жизненной ситуации,

Напомним, когда артистка была беременна седьмым ребенком, из семьи ушел ее возлюбленный Евгений Цыганов.

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Известная артистка явно не относится к тому типу женщин, которые ровно в 30 недель уходят в декретный отпуск и спокойно готовятся к появлению на свет малыша. Виктория Дайнеко практически до последнего выступала на сцене, а когда в 2015 году стала мамой, всего пару месяцев провела дома с малышкой.

Кроме того, молодая мама использовала недолгий декретный отпуск с пользой для саморазвития — она посещала подготовительные занятия на факультете дизайна.

Еще в конце октября 2015 года в «Инстаграме» артистка анонсировала свой первый после родов концерт. Мероприятие прошло 27 ноября в Казани.

www.splashnews.com «Я просто счастлива, что могу быть рядом с детьми, и пока это все», — так на вопросы журналистов о возвращении из декретного отпуска любит отвечать красавица Ева Мендес.

Последняя картина («Как поймать монстра») в ее фильмографии датирована 2014 годом — как раз в это время на свет появился первенец Евы и ее возлюбленного Райана Гослинга . И, может быть, сама Мендес и хотела бы вернуться в строй, как и большинство ее коллег по цеху, максимум через год, но когда малышке Эсмеральде было всего восемь месяцев, Ева узнала, что вновь беременна.

Поэтому когда на свет появилась вторая дочь пары Амада, Мендес с новой силой погрузилась в семейную жизнь.

Легкое послабление в декрете актриса делала лишь для съемок в рекламе одного из косметических брендов, лицом парфюма которого она стала, для пары-тройки глянцевых фотосессий, а также для разработки и запуска собственной марки одежды для женщин с пышными формами.

В феврале 2018 года стало известно, что Ева Мендес стала лицом и директором косметического бренда Circa. Если учесть тот факт, что актриса представляет марку, не только широко улыбаясь с рекламных постеров, но и принимает активное участие в разработке продуктов, вполне можно считать именно 2018 год окончанием ее декретного отпуска.

Адель (вышла из декрета через два с половиной года)

www.legion-media.ru Британская певица подошла к материнству со всей ответственностью. Во время беременности в интервью она уверяла, что уйдет из шоу-бизнеса на четыре-пять лет, чтобы посвятить всю себя семье и написанию новых песен. Адель свое обещание сдержала — по крайней мере, частично.

После рождения сына Анджело в 2012 году она в течение пары лет практически не выходила в свет (разве что ради церемонии «Оскар» сделала исключение). Потом триумфально вернулась, выпустив в конце 2015 года клип на песню Hello и альбом «25».

Адель отправилась в мировой тур (разумеется, звезду сопровождали муж и сын). Счастью фанатов не было предела. Но не так давно певица заявила, что в ближайшее время хочет стать мамой во второй раз (мол, Анджело скоро пойдет в школу, поэтому лучшего времени для пополнения в семье не найти).

Инсайдеры уверяют, что многократная обладательница «Грэмми» планирует отойти от музыкального бизнеса на десять лет!

«Летидор» надеется, что если это и случится, то Адель вернется с парой невероятных альбомов.

Starface.ru В конце октября 2015 года известная актриса подарила своему мужу Артуру Смольянинову первенца. Но надолго Дарья задерживаться в декретном отпуске не стала — уже в конце декабря молодая мама вернулась в родной театр имени Ермоловой, чтобы довести до идеала образы героинь, в которых ей предстояло перевоплотиться в начале 2016 года (речь идет о Джульетте в спектакле «Ромео и Джульетта» и Дочери в спектакле «Язычники»).

А вот к съемкам в кино Мельникова приступила значительно позже.

На съемочной площадке сериала «Лютый-2» актриса появилась лишь в июле 2017 года.

Напомним, единственного сына супругов зовут Артур.

Смольянинов и Мельникова крайне редко балуют поклонников фотографиями мальчика.

Instagram@ritadakota

Новоиспеченная мама Рита Дакота столкнулась с проблемой, с которой сталкивается, пожалуй, каждая мама-трудоголик. С одной стороны, она соскучилась по активной работе, с другой — не может оторваться от своей маленькой дочери (в конце октября 2017 года Рита и ее муж Влад Соколовский впервые стали родителями).

Дакота решилась на важный шаг, когда для пятимесячной Мии была найдена хорошая няня.

Не знаю, как выдержу первый полный день без Мии. Боюсь, через пару часов пошлю все нафиг, перенесу на другой день и примчусь обратно… С одной стороны, я обожаю свою работу, а с другой, ну так сложно отрываться от булочки,

— написала в своем «Инстаграме» новоиспеченная мама.

Правда, Рита отметила, что вскоре, когда потеплеет, дочь будет повсюду ее сопровождать.

Instagram@juliakovalchuk

Для артистов, которые большую часть жизни проводят в разъездах по городам и странам, отпуск даже длиной в месяц кажется невероятно длинным. Что уж говорить об отдыхе длиной в целых пять месяцев?

Именно столько Юлия Ковальчук находилась в декрете. В октябре 2017 года у певицы и ее мужа Алексея Чумакова родилась дочь. Три месяца молодые родители провели в Москве, а потом, когда в столице наступило самое холодное и серое время года, улетели в Испанию, где у них есть апартаменты.

Отпуск просто пролетел, и хотя он был нескромно длинным, доченьке нужно было надышаться морским воздухом и напитаться витамином Д)! А мне соскучиться по работе так, что хочется свернуть горы!) В голове целый жесткий диск новых идей, так что срочно нужно их воплощать! Краски моря забираю для вдохновения и вперед)!🙏😘

— написала в своем «Инстаграме» Юлия.

А 21 марта в микроблоге певице появился хэштег, которого ждали все поклонники. #помчалась #наработу — означает, что совсем скоро Юлия Ковальчук порадует нас своими новыми работами.

Instagram@dariasagalova

Для актерской сферы исчезнуть из виду на несколько лет означает практически лишить себя шанса когда-либо достичь прежних высот. Но Дарья Сагалова — смелая девушка.

Когда в июле 2011 года у актрисы и ее мужа Константина Масленникова родилась дочь Елизавета, Дарья не полетела сразу же на съемочную площадку. Она занималась дочерью и развивала собственную школу танцев, поэтому до 2014 года в ее фильмографии значатся всего четыре работы.

В 2015 году у Дарьи родилась вторая дочь. Но, что удивительно, и в этот раз карьера не одержала победу. В том же году Сагалова решила получить второе высшее образование — и только в ноябре 2017 года выложила в своем «Инстаграме» фото с хэштегом #матьвыходитиздекрета.

Дарья приняла предложение сыграть одну из главных ролей в сериале «Улетный экипаж» режиссера Марюса Вайсберга.

Перерыв был осознанным. От многих предложений отказывалась, потому что они не предполагали возможности совмещать работу и семью, не были интересными. Если отрываться на время от детей, то не ради проходного фильма, а только из-за чего-то стоящего,

— заявила Дарья Сагалова «Антенне».

В то же время в интервью Сагалова отметила, что в будущем году согласится максимум на один проект. Дело в том, что ее старшая дочь Елизавета — будущая первоклассница, и Дарья хочет быть рядом с девочкой в этот непростой период.

Татьяна Волосожар (вышла из декрета через четыре с половиной месяца)

Instagram@fire_bird

Спортсменок бывших не бывает, поэтому редко какая олимпийская чемпионка подолгу засиживается в декрете. Это относится и к Татьяне Волосожар.

Фигуристка вплоть до четвертого месяца беременности выполняла сложные пируэты на льду со своим партнером Максимом Траньковым, да и потом регулярно выходила на лед, правда, тренировалась в умеренном режиме.

Через полтора месяца после рождения дочери (Анжелика появилась на свет в феврале 2017 года) Волосожар вышла на лед (разумеется, с позволения врача).

Дело в том, что уже 1 июля в Сочи ей предстоял первый публичный выход на лед после родов. Татьяна и Максим исполнили роли князя и княгини в ледовом шоу Ильи Авербуха «Ромео и Джульетта».

Фото: www.epa.eu Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!