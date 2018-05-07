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Выставка" По следам бохайского царства" проходит во Владивостоке
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Выставка" По следам бохайского царства" проходит во Владивостоке 

ИА Синьхуа 43 минуты назад
Фото: ИА Синьхуа
Владивосток, 6 мая /Синьхуа/ —Выставка «По следам бохайского
царства», посвященная одной из самых загадочных страниц в истории
Приморья — государству Бохай, проходит в эти дни во Владивостоке.
-0— Фотографии Синьхуа/У Ган  Владивосток, 6 мая /Синьхуа/ —Выставка «По следам бохайского
царства», посвященная одной из самых загадочных страниц в истории
Приморья — государству Бохай, проходит в эти дни во Владивостоке.
-0— Фотографии Синьхуа/У Ган  Владивосток, 6 мая /Синьхуа/ —Выставка «По следам бохайского
царства», посвященная одной из самых загадочных страниц в истории
Приморья — государству Бохай, проходит в эти дни во Владивостоке.
-0— Фотографии Синьхуа/У Ган  Владивосток, 6 мая /Синьхуа/ —Выставка «По следам бохайского
царства», посвященная одной из самых загадочных страниц в истории
Приморья — государству Бохай, проходит в эти дни во Владивостоке.
-0— Фотографии Синьхуа/У Ган  Владивосток, 6 мая /Синьхуа/ —Выставка «По следам бохайского
царства», посвященная одной из самых загадочных страниц в истории
Приморья — государству Бохай, проходит в эти дни во Владивостоке.
-0— Фотографии Синьхуа/У Ган  Владивосток, 6 мая /Синьхуа/ —Выставка «По следам бохайского
царства», посвященная одной из самых загадочных страниц в истории
Приморья — государству Бохай, проходит в эти дни во Владивостоке.
-0— Фотографии Синьхуа/У Ган  Владивосток, 6 мая /Синьхуа/ —Выставка «По следам бохайского
царства», посвященная одной из самых загадочных страниц в истории
Приморья — государству Бохай, проходит в эти дни во Владивостоке.
-0— Фотографии Синьхуа/У Ган  Владивосток, 6 мая /Синьхуа/ —Выставка «По следам бохайского
царства», посвященная одной из самых загадочных страниц в истории
Приморья — государству Бохай, проходит в эти дни во Владивостоке.
-0— Фотографии Синьхуа/У Ган  Владивосток, 6 мая /Синьхуа/ —Выставка «По следам бохайского
царства», посвященная одной из самых загадочных страниц в истории
Приморья — государству Бохай, проходит в эти дни во Владивостоке.
-0— Фотографии Синьхуа/У Ган  Владивосток, 6 мая /Синьхуа/ —Выставка «По следам бохайского
царства», посвященная одной из самых загадочных страниц в истории
Приморья — государству Бохай, проходит в эти дни во Владивостоке.
-0— Фотографии Синьхуа/У Ган  Владивосток, 6 мая /Синьхуа/ —Выставка «По следам бохайского
царства», посвященная одной из самых загадочных страниц в истории
Приморья — государству Бохай, проходит в эти дни во Владивостоке.
-0— Фотографии Синьхуа/У Ган  Владивосток, 6 мая /Синьхуа/ —Выставка «По следам бохайского
царства», посвященная одной из самых загадочных страниц в истории
Приморья — государству Бохай, проходит в эти дни во Владивостоке.
-0— Фотографии Синьхуа/У Ган  Владивосток, 6 мая /Синьхуа/ —Выставка «По следам бохайского
царства», посвященная одной из самых загадочных страниц в истории
Приморья — государству Бохай, проходит в эти дни во Владивостоке.
-0— Фотографии Синьхуа/У Ган  Владивосток, 6 мая /Синьхуа/ —Выставка «По следам бохайского
царства», посвященная одной из самых загадочных страниц в истории
Приморья — государству Бохай, проходит в эти дни во Владивостоке.
-0— Фотографии Синьхуа/У Ган  Владивосток, 6 мая /Синьхуа/ —Выставка «По следам бохайского
царства», посвященная одной из самых загадочных страниц в истории
Приморья — государству Бохай, проходит в эти дни во Владивостоке.
-0— Фотографии Синьхуа/У Ган  Владивосток, 6 мая /Синьхуа/ —Выставка «По следам бохайского
царства», посвященная одной из самых загадочных страниц в истории
Приморья — государству Бохай, проходит в эти дни во Владивостоке.
-0— Фотографии Синьхуа/У Ган  Владивосток, 6 мая /Синьхуа/ —Выставка «По следам бохайского
царства», посвященная одной из самых загадочных страниц в истории
Приморья — государству Бохай, проходит в эти дни во Владивостоке.
-0— Фотографии Синьхуа/У Ган
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