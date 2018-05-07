Выставка" По следам бохайского царства" проходит во Владивостоке

Владивосток, 6 мая / Синьхуа / —Выставка «По следам бохайского

царства», посвященная одной из самых загадочных страниц в истории

Приморья — государству Бохай, проходит в эти дни во Владивостоке.

-0— Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 6 мая /Синьхуа/ —Выставка «По следам бохайского

царства», посвященная одной из самых загадочных страниц в истории

Приморья — государству Бохай, проходит в эти дни во Владивостоке.

-0— Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 6 мая /Синьхуа/ —Выставка «По следам бохайского

царства», посвященная одной из самых загадочных страниц в истории

Приморья — государству Бохай, проходит в эти дни во Владивостоке.

-0— Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 6 мая /Синьхуа/ —Выставка «По следам бохайского

царства», посвященная одной из самых загадочных страниц в истории

Приморья — государству Бохай, проходит в эти дни во Владивостоке.

-0— Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 6 мая /Синьхуа/ —Выставка «По следам бохайского

царства», посвященная одной из самых загадочных страниц в истории

Приморья — государству Бохай, проходит в эти дни во Владивостоке.

-0— Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 6 мая /Синьхуа/ —Выставка «По следам бохайского

царства», посвященная одной из самых загадочных страниц в истории

Приморья — государству Бохай, проходит в эти дни во Владивостоке.

-0— Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 6 мая /Синьхуа/ —Выставка «По следам бохайского

царства», посвященная одной из самых загадочных страниц в истории

Приморья — государству Бохай, проходит в эти дни во Владивостоке.

-0— Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 6 мая /Синьхуа/ —Выставка «По следам бохайского

царства», посвященная одной из самых загадочных страниц в истории

Приморья — государству Бохай, проходит в эти дни во Владивостоке.

-0— Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 6 мая /Синьхуа/ —Выставка «По следам бохайского

царства», посвященная одной из самых загадочных страниц в истории

Приморья — государству Бохай, проходит в эти дни во Владивостоке.

-0— Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 6 мая /Синьхуа/ —Выставка «По следам бохайского

царства», посвященная одной из самых загадочных страниц в истории

Приморья — государству Бохай, проходит в эти дни во Владивостоке.

-0— Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 6 мая /Синьхуа/ —Выставка «По следам бохайского

царства», посвященная одной из самых загадочных страниц в истории

Приморья — государству Бохай, проходит в эти дни во Владивостоке.

-0— Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 6 мая /Синьхуа/ —Выставка «По следам бохайского

царства», посвященная одной из самых загадочных страниц в истории

Приморья — государству Бохай, проходит в эти дни во Владивостоке.

-0— Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 6 мая /Синьхуа/ —Выставка «По следам бохайского

царства», посвященная одной из самых загадочных страниц в истории

Приморья — государству Бохай, проходит в эти дни во Владивостоке.

-0— Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 6 мая /Синьхуа/ —Выставка «По следам бохайского

царства», посвященная одной из самых загадочных страниц в истории

Приморья — государству Бохай, проходит в эти дни во Владивостоке.

-0— Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 6 мая /Синьхуа/ —Выставка «По следам бохайского

царства», посвященная одной из самых загадочных страниц в истории

Приморья — государству Бохай, проходит в эти дни во Владивостоке.

-0— Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 6 мая /Синьхуа/ —Выставка «По следам бохайского

царства», посвященная одной из самых загадочных страниц в истории

Приморья — государству Бохай, проходит в эти дни во Владивостоке.

-0— Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 6 мая /Синьхуа/ —Выставка «По следам бохайского

царства», посвященная одной из самых загадочных страниц в истории

Приморья — государству Бохай, проходит в эти дни во Владивостоке.

-0— Фотографии Синьхуа/У Ган