Знаменитой британской певице Адель исполняется 30 лет 

Девочка, при рождении названная Адель Лори Блу Эдкинс, родилась 5 мая 1988 года в Лондоне. Уже в четыре года она обнаружила недюжинный талант к пению и с удовольствием пела при любой возможности. Ее первыми кумирами были Габриэль и «Spicegirls», позднее к ним добавились Элла Фитцджеральт, Этта Джеймс и Дасти Спрингфилд. Некоторое время Адель испытывала трудности, выступая на сцене. Ее смущала собственная склонность к полноте, но со временем, под влиянием примера любимых исполнительниц, девушка поняла, что эффектное пение и оригинальный репертуар зачастую стоят куда дороже красивого личика. Адель стала студенткой Лондонской школы исполнительского искусства и технологий, в которой в свое время также учились Эми Уайнхаус, Кэти Мелуа, Леона Льюис и Кейт Нэш. В 2006 она успешно окончила учебное заведение и начала свой путь к славе, опубликовав две авторские композиции в онлайн-журнале PlatformsMagazine.com. Уже через год она поехала в первый тур, а ее дебютный сингл «Homeglory» попал в топ-40 Британии. Девушка еще не достигла 20-летнего возраста, но уже прекрасно играла на гитаре, фортепиано, мастерски владела своим голосом, а ее песни принимались публикой на «ура». Первый альбом, скромно названный «19», стал платиновым всего за месяц продаж, а песни с него по сей день звучат по радио и в плеерах по всему миру. Адель оказалась настолько успешной, что некоторые издания сравнивали ее с «TheBeatles», и такое сравнение вполне правомерно, если учесть весь вклад в развитие и популяризацию британской культуры, который внесла певица. Два следующих альбома только подтвердили статус Адели как одной из лучших певиц современности.
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Что касается личной жизни все еще очень молодой, но уже столь многого добившейся девушки, с 2011 года она состоит в отношениях с предпринимателем Саймоном Конекки. В 2012 году у них родился сын Анджело, а в 2017 на одном из австралийских концертов Адель объявила, что они с Саймоном сыграли тайную свадьбу.