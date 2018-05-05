Старые комедии и спортивные состязания: строим планы на выходные

Песни военных лет в вестибюле станции «Печатники»

Дата: 5 мая Время: 11:00 Место: вестибюль станции метро «Печатники»

Концерт, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоится в вестибюле станции метро «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии. На нем выступит ансамбль скрипачей старших классов, фольклорный ансамбль «Росинки», группа ударных инструментов «Глинка-drums» и хор мальчиков. Все участники — ученики музыкальной школы имени М. И. Глинки.

Акция «Георгиевская ленточка — 2018»

Дата: 5 мая Время: 12:00 Место: Екатерининский парк (Большая Екатерининская улица, дом 27)

Москвичи и гости города могут присоединиться к акции «Георгиевская ленточка — 2018» в Екатерининском парке. На сцене выступят детские творческие коллективы и хор Московского дома ветеранов.

Символ акции, черно-оранжевая лента, в военные годы стала составной частью ордена Славы, а в 1945 году — медали «За победу над Германией».

Пешеходная экскурсия «Бауманский район в годы войны»

Дата: 5 мая Время: 17:30 Место сбора: холл главного здания библиотеки имени Н. А. Некрасова (улица Бауманская, дом 58/25, строение 14)

На экскурсии, которую организует библиотека имени Н. А. Некрасова, расскажут о Бауманском районе в годы войны и о людях, которые там жили, — например, о поэтах Алексее Фатьянове Юлии Друниной и других.

Экскурсия бесплатная. Зарегистрироваться нужно по телефонам: +7 (495) 916-90-68, +7 (499) 261-88-08 (добавочный 209) или на сайте.

Комедийный «Киновинтаж»

Дата: 5–6 мая Время: 18:30 Место: кинотеатр «Сатурн» (улица Снежная, дом 18)

В кинотеатре «Сатурн» в эти выходные покажут классические голливудские комедии 1930–1940-х годов. 5 мая зрители увидят «Приключения Тома Сойера» (1938) режиссера Нормана Таурога. Эта экранизация повести Марка Твена считается одной из самых удачных адаптаций классики американской литературы.

А 6 мая посетителей ждет «Лотерея невест» (1930) Пола Л. Стейна. История обычная: молодой человек проигрался в карты и теперь должен пуститься в бега либо каким-то образом вернуть долг. И решение парня полностью меняет жизнь его сестры Дженни — он уговаривает ее поучаствовать в танцевальном марафоне, надеясь выиграть приз.

Вход на сеансы бесплатный (в порядке живой очереди).

Веселые старты и эстафеты

Дата: 6 мая Время: 12:00 Место: Перовский парк (улица Лазо, дом 7)

Веселые старты, фитнес-зарядка, любительский турнир по мини-футболу, эстафеты, конкурсы и викторины — все это ждет гостей Перовского парка. Туда также придут известные спортсмены и артисты. Все желающие сдадут нормативы комплекса «Готов к труду и обороне». Вход свободный.

Концерт «Музыка Великой Победы»

Дата: 6 мая Время: 14:00 Место: галерея «ГРАУНД Ходынка» (улица Ирины Левченко, дом 2)

Камерный симфонический ансамбль Романа Чистякова выступит на концерте «Музыка Великой Победы». Гости услышат переложения песен и мелодий военных и послевоенных лет для классических инструментов: скрипки, кларнета, гобоя, флейты, виолончели. После концерта Роман Чистяков расскажет о том, как создавали и прорабатывали эту программу.

Парад кадетского движения

Дата: 6 мая Время: 15:00 Место: Поклонная гора (площадь Победы, дом 3)

Парад кадетского движения Москвы «Не прервется связь поколений» посвятят Победе в Великой Отечественной войне. В строю пройдут более 2,5 тысячи кадет. Они пронесут копию Знамени Победы, которую 19 февраля 2018 года им вручили ветераны войны. 15 тысяч человек исполнят гимн Москвы. Парад завершится возложением цветов к огню Памяти и Славы.

Показ фильма «Начальник Чукотки»

Дата: 6 мая Время: 16:00 Место: Третьяковская галерея, Инженерный корпус (Лаврушинский переулок, дом 12)

Третьяковская галерея приглашает посмотреть картину «Начальник Чукотки», снятую режиссером Виталием Мельниковым в 1966 году.

Действие разворачивается в1922-м. Комиссар Глазков едет на Чукотку — устанавливать там советскую власть. Но планам не суждено сбыться: по пути в Уйгунан он умирает, и к месту назначения добирается только писарь Алеша, которого сыграл Михаил Кононов . В основе фильма — реальные события. Авторы утверждали, что они лишь излагают «некоторые непроверенные подробности» о первых шагах советской власти на Чукотке.

Вход по бесплатным билетам, которые можно получить в кассе Инженерного корпуса за полчаса до начала сеанса.

Показ фильма «О чем-то ином»

Дата: 6 мая Время: 17:00 Место: кинотеатр «Юность» (улица Маршала Рыбалко, дом 1/4)

Картину «О чем-то ином» чешского кинорежиссера Веры Хитиловой покажут в рамках программы «Фем фильм». Главные героини — две женщины, которые живут в одно время и в одной стране, но в совершенно разных условиях. У домохозяйки Веры — непослушный сын и вечно уставший муж, а у гимнастки Евы — спорт и бесконечные занятия с тренерами. Но их объединяет рутина, которая присутствует в жизни обеих.

Картину покажут в «Юности» на языке оригинала с русскими субтитрами. Вход бесплатный, но нужна регистрация на сайте или по телефону: +7 (495) 951-94-20.

Просмотр и обсуждение фильма «Шестое июля»

Дата: 6 мая Время: 18:00 Место: Еврейский музей и центр толерантности (улица Образцова, дом 11, строение 1)

После просмотра зрители смогут обсудить фильм, на дискуссии будет Наталья Рябчикова — историк кино, преподаватель Американской студии Школы-студии МХАТ. Регистрация на сайте.