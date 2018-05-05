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Стало известно о дальнейшей судьбе «президентского теремка» в Нижнем Новгороде
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Стало известно о дальнейшей судьбе «президентского теремка» в Нижнем Новгороде 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
После окончания реставрации в теремке планировалось разместить реставрационные мастерские НГИАМЗ, однако эти намерения опроверг генеральный директор музея Юрий Филиппов. Он рассказал NN.ru, что реставраторы займут лишь цокольный этаж здания, а в 10 комнатах разместится экспозиция отдела природы музея-заповедника.
— Нам предстоит большая работа по сбору множества природных материалов и подготовке экспонатов. Выставка будет состоять не только из чучел зверей — необходимо воссоздать среду, в которой они обитают. Строительство экспозиции начнётся лишь осенью, на это уйдёт несколько месяцев, — рассказал Юрий Филиппов. — На приусадебном земельном участке мы планирует разбить сад, такой, какими обычно владели нижегородские купцы средней руки.
Торжественное открытие теремка произойдёт не ранее декабря 2018 года, это может стать неплохим подарком для нижегородцев. К сожалению, далеко не всем горожанам новый вид теремка пришёлся по вкусу.
— «Воссозданный» теремок является лишь «репликой» настоящего памятника архитектуры 1890-х годов, хотя есть отдельные подлинные детали: шатер, некоторый деревянный декор, дверь. Подлинный дом, увы, был утрачен в процессе реставрации, — комментирует завершение реставрации усадьбы лидер движения «СпасГрад» Анна Давыдова.
Именно Анна Давыдова в ходе форума ОНФ в апреле 2016 года рассказала Владимиру Путину о разрушении уникального памятника деревянного зодчества. После обращения градозащитницы областные власти озаботились реставрацией объекта, а теремок стали называть «президентским».
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