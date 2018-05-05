Лиоми Мальдонадо станет почётным гостем «Лагеря PROТАНЦЫ»

Лиоми Мальдонадо, известная в танцевальных кругах под псевдонимом Wonder Woman of Vogue, профессионально занимается танцами больше 11 лет. За свою карьеру она успела поработать с такими исполнительницами, как Дженет Джексон, Бритни Спирс , Леди Гага, и выступить хореографом клипа Уиллоу Смит Whip My Hair. Девушка принимала участие в съёмках рекламной кампании Nike #BeTrue («Будь настоящим»). А российские поклонники танцев могли недавно видеть её в клипе Филиппа Киркорова «Цвет настроения — синий».

Лиоми Мальдонадо

танцовщица — Я впервые поеду в Сочи в «Лагерь PROТАНЦЫ». Мне очень приятно, что меня позвали в качестве почётного гостя и судьи на Dance Legend Battlе. К тому же я знакома с русским Ballroom: всё чаще его представители приезжают на европейские и американские площадки, где занимают призовые места. Здорово, что стиль Vogue развивается в России.

Я рада, что меня пригласили на баттл, где ребята соревнуются в категории All Styles. Думаю, для многих танцоров это отличная возможность познакомиться с танцевальной культурой и показать свою универсальность. Ежегодный международный «Лагерь PROТАНЦЫ 2018» пройдёт в Сочи с 15 по 23 июля. Дополнительная информация и путёвки — на сайте camp.tancy.pro. Статьи по теме 5 современных танцевальных стилей, которым стоит научиться прямо сейчас Как научиться танцевать с нуля: 10 советов от Екатерины Решетниковой Как стать одним из лучших танцоров и добиться признания от Мигеля Как выглядеть сногсшибательно: 8 советов от Ляйсан Утяшевой

Запись «Лиоми Мальдонадо станет почётным гостем „Лагеря PROТАНЦЫ“» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.