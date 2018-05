Лиоми Мальдонадо станет почётным гостем «Лагеря PROТАНЦЫ» 

Лиоми Мальдонадо, известная в танцевальных кругах под псевдонимом Wonder Woman of Vogue, профессионально занимается танцами больше 11 лет. За свою карьеру она успела поработать с такими исполнительницами, как Дженет Джексон, Бритни Спирс , Леди Гага, и выступить хореографом клипа Уиллоу Смит Whip My Hair. Девушка принимала участие в съёмках рекламной кампании Nike #BeTrue («Будь настоящим»). А российские поклонники танцев могли недавно видеть её в клипе Филиппа Киркорова «Цвет настроения — синий».