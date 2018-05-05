Югорчане узнали о жизни и подвигах фронтовиков из Ванзевата

4 мая в гостиничном комплексе «Югорская долина» в Ханты-Мансийске прошло открытие межмузейного выставочного проекта «Отыры Великой Победы».

В прошлом году были представлены герои из числа коренных малочисленных народов Севера из Саранпауля, а в этом истории из села Ванзеват, Белоярского района. 73 односельчанина ушли на фронт, а вернулись только 18.

На выставку пришли потомки фронтовиков, чьи истории представлены на экспозиции. На стендах можно прочитать биографию, например, Нины Семеновны Молдановой (1924 — 1997 годы жизни).

В тылу Нине Семеновне пришлось нелегко, работали круглые сутки. Ей было всего 17, когда пришла война. Сначала добывали рыбу, все отправляли на фронт. Потом заготавливала сено, возила грузы, а зимой занималась подводным ловом. Однажды застудила ноги и слегла. Снова ходить смогла только после полугодового лечения. В 1943 году не стало отца, осталась в семье старшей.

Из общего числа фронтовиков на выставке истории 15 ванзеватцев представлены на стендах. Кроме этого, среди экспонатов предметы быта, шлемы, фотографии, документы.

«Недалеко тот день, когда мы выйдем парад Победы, среди всех праздников и знаменательных дат в нашей стране — это самый теплый, святой и трогающий душу. И нет человека, которого бы не коснулась война. Особенно важно, чтобы мы говорили об этом, помнили. Наш проект действительно становится ежегодным. Идея проекта такова, чтобы представить исследовательскую, собирательскую деятельность, которая проходит на территории Югры», — сказала заместитель директора по научной работе Эрика Сургутскова.