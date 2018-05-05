В Саратове гордеп посадил березы с детьми

В Саратове в детском саду «Планета детства» Кировского района депутат городской Думы Константин Лекомцев, в рамках месячника по благоустройству, высадил десяток саженцев березы.

По словам Лекомцева, это не первая такого рода акция, ранее было высажено 300 саженцев крымской сосны, общественная приёмная депутата собирала заявки с жителей, в которых они указывали адреса высадки. «Важно, не просто посадить дерево, главное, чтобы оно дало корни и прижилось. Я попросил деток каждый день ухаживать за нашими деревьями и поливать их. Радует, что подрастающее поколении с добротой и трепетом относятся к таким акциям», — рассказал депутат.