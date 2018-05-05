Цирк с конями: что бизнес может перенять у лидеров сферы развлечений

В свое время процесс выпечки пирожных вдохновил Генри Форда на оптимизацию процесса запайки бензобака. Вместо 16 капель олова, станок начал использовать 15, что дало экономию в десятки тысяч долларов. Никогда не знаешь, что вдохнет в бизнес жизнь и принесет прибыль, тем более в сфере развлечений — люди голосуют рублем за самые неожиданные варианты отдыха. Но даже здесь есть свои закономерности, подтвержденные лучшими мировыми примерами.

Юнибакен в Стокгольме и технический аутсорсинг в России

Музей скандинавских сказок — одна из туристических достопримечательностей Стокгольма, особенно любимая поклонниками книг Астрид Линдгрен и Туве Янссон о Муми-троллях или Пеппи Длинныйчулок. Здесь нет привычных аттракционов и каруселей, что сильно отличает парк от Диснейленда. Зато в Юнибакене построено огромное количество полноразмерных домов, кораблей, конюшен и лесов — качеству декораций основатели уделили максимум внимания. Дети, основные посетители музея, постоянно проверяют постройки на прочность, однако декорации все равно выглядят свежими и аккуратными.

Парк Юнибакен заставляет иначе взглянуть на вопрос производства реквизита для бизнеса. Сравнивая зарплаты российских декораторов и художников, стоимость материалов и логистику с другими странами, понимаешь, что это неоспоримое преимущество развлекательного бизнеса в России. Правило, которое уже стало традицией для ИТ-компаний, постепенно перешло и в сферу развлечений — выгоднее перенести техническую разработку в Россию и продавать результаты своего труда в Европу и США. Тем более с развитием 3D-технологий, искусственного интеллекта и роботов, развлекательный бизнес стал еще больше нуждаться в технологичных и эксклюзивных аттракционах. Например, производство программных чипов для квестов Komnata в Лондоне, которые автоматически открывают двери, запускают шумовые и визуальные эффекты, находится в Подмосковье в городе Зеленограде. В среднем стоимость разработки подобного чипа в Европе будет в 10 раз выше российского аналога.

Парк Тибидабо в Барселоне и бережное отношение к истории

Парк расположен на одноименной горе в Барселоне. Очень красивое, уютное место, обязательно к посещению в ваш первый визит в столицу Каталонии. Технически это парк аттракционов в самом классическом его понимании: колесо обозрения, карусели, зеркальный лабиринт — полный набор. Но самое главное — не это. Парк этот построен в 1899 году и работает до сих пор. Колесо обозрения, карусель, эксклюзивный аттракцион, сделанный из старого самолета — все работает больше сотни лет и стало настоящей туристической жемчужиной города.

Даже при изменчивости моды и вкусов, изначально качественный, сделанный на совесть продукт может существовать в условиях сверх конкурентного рынка. Конечно, в бизнес-модель придется заложить издержки на постоянное обновление, как, например в парке Тибидабо постоянно открываются новые аттракционы. Но все-таки если развлекательный объект вписывается в историческую и туристическую концепцию города — он будет иметь успех.

Последняя тенденция развлекательной индустрии — вплетать сюжеты для отдыха в историческую канву города. Это может быть старая башня Кремля, городской театр, заброшенная тюрьма или здание завода — все варианты будут беспроигрышными при грамотном позиционировании развлекательного объекта и бережном отношении к истории.

Студия Warner Brothers в Лондоне и масштабируемость бизнеса

Если вы отчаянный фанат книг и фильмов о Гарри Поттере , вы наверняка слышали про легендарную студию Warner Brothers в пригороде Лондона, где снимался фильм про мальчика-волшебника. Владельцы студии дальновидно сохранили все декорации и сейчас каждые 10 минут продают примерно 100 билетов всем желающим прикоснуться к магии. Стоимость экскурсии — 30 фунтов — несбыточная мечта для предпринимателя из российской сферы развлечений.

Помимо экскурсии на съемочную площадку посетителям продают фото и видео на 3D-метле, волшебные палочки, плащи и весь классический набор от кружек до шарфиков. Поттериана — одна из сильнейших франшиз современности. Здесь все — отличный пример того, как должна строиться действительно масштабная фабрика иллюзий, начиная от неплохих шуток, заученных наизусть очень добрым, но слегка ошалевшим от количества гостей персоналом, до драматургии процесса с постоянными эмоциональными горками.

Повышение проходимости — это вызов, который развлекательной индустрии в России еще предстоит решать. Кино показало успешное разрешение этой проблемы 120 лет назад, следуя принципу «нет актера — нет шоу», Beatles вывели рок-музыку из подвалов на стадионы, сфера развлечений только начинает этот путь. Поэтому если планируете открывать развлекательный бизнес — уже на старте думайте о масштабируемости.

Лувр в Париже и непредсказуемый спрос

Все дороги в Париже ведут в Лувр. И если вы попадаете в Лувр — вы идете к картине Леонардо да Винчи «Мона Лиза». В зале с «Джокондой» всегда очень многолюдно, сделать фотографию практически невозможно, в кадр обязательно попадут вездесущие китайцы. Но самое забавное, что в музее выставлена действительно роскошная коллекция Леонардо — в соседнем зале висит « Мадонна в скалах», не менее талантливое произведение. Но все лавры забирает таинственная девушка с всемирно известной улыбкой.

В проекции на индустрию развлечений ситуация аналогичная. Один игрок в городе собирает 80% трафика. И изменить этот статус кво необычайно тяжело, нужно сразу становиться лучшим. К счастью, современный мир позволяет очень свободно подходить к точке старта вашего бизнеса. Поэтому если чувствуете, что спрос на ваши услуги есть за границей — не бойтесь переехать на тысячи километров.

Бродвей в Нью-Йорке и составляющие одной системы

Бродвей — фабрика грез на восточном побережье США. Каждый день в сотнях залов здесь создают и разрушают миры. Постановки появляются и исчезают, актеры умирают, прокатчики разоряются — Бродвей остается.

Успех каждого отдельного спектакля основывается на гениальности сценариста и таланте режиссера. Но сбрасывать со счетов продакшн нельзя — это продажа билетов, кейтеринг, изготовление декораций, запись музыки, сами актеры и продюсеры — все это продукт, который можно посчитать и измерить. Создать Бродвей на пустом месте невозможно, как и Голливуд или Кремниевую долину. Все эти проекты созданы из тысяч небольших бизнесов, каждый из которых делает возможным существование всей этой сложной взаимозависимой системы.

Так же и развлекательный бизнес в России получил развитие благодаря наличию сотен инженеров, бутафоров и сценаристов, благодаря низким ценам на аренду и высоким ценникам на услуги. Предсказать или искусственно спровоцировать такой бизнес-прилив очень сложно. Можно мечтать купить помещение пустующего театра в будущем районе Ковент-Гарден. Однако, увидев сформировавшийся тренд, можно вскочить на подножку поезда, организовав сервис вокруг основного бизнеса. Продажа кирки и лопаты всегда была очень прибыльным делом в бизнесе золотодобытчиков.

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