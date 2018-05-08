Из-за жаркой погоды количество ярмарок выходного дня в Краснодаре сократят

В октябре, когда установится прохлада, их число снова увеличится с 4 до 11 Количество ярмарок выходного дня в Краснодаре сократят из-за жаркой погоды до 4.

«На них можно будет приобрести плодоовощную продукцию, мед и продовольственные товары, которые не требуют специальных условий хранения. В октябре, когда снова установится прохладная погода, число ярмарок будет увеличено до одиннадцати», — сказал начальник городского управления сельского хозяйства Сергей Бурлаков

Розничные специализированные сельскохозяйственные ярмарки выходного дня продолжат работать в столице Кубани с 12 мая по октябрь текущего года по субботам с 8:00 до 15:00 только по четырём адресам:

городская ярмарка по ул. им. Будённого (между ул. Красной и ул. Рашпилевской);

на ул. Восточно-Кругликовской, 26;

на ул. им. Героя Яцкова, 13;

ул. им. Невкипелова, 31.

В дни проведения ярмарок движение автотранспорта будет ограничено с 03:00 до 16:00 по ул. им. Будённого от ул. Красной до ул. Рашпилевской, сообщает пресс-служба администрации города.