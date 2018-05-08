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Из-за жаркой погоды количество ярмарок выходного дня в Краснодаре сократят
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Из-за жаркой погоды количество ярмарок выходного дня в Краснодаре сократят 

АиФ-Кубань 29 минут назад
Фото: АиФ-Кубань
В октябре, когда установится прохлада, их число снова увеличится с 4 до 11  Количество ярмарок выходного дня в Краснодаре сократят из-за жаркой погоды до 4.
«На них можно будет приобрести плодоовощную продукцию, мед и продовольственные товары, которые не требуют специальных условий хранения. В октябре, когда снова установится прохладная погода, число ярмарок будет увеличено до одиннадцати», — сказал начальник городского управления сельского хозяйства Сергей Бурлаков.
Розничные специализированные сельскохозяйственные ярмарки выходного дня продолжат работать в столице Кубани с 12 мая по октябрь текущего года по субботам с 8:00 до 15:00 только по четырём адресам:
городская ярмарка по ул. им. Будённого (между ул. Красной и ул. Рашпилевской);
на ул. Восточно-Кругликовской, 26;
на ул. им. Героя Яцкова, 13;
ул. им. Невкипелова, 31.
В дни проведения ярмарок движение автотранспорта будет ограничено с 03:00 до 16:00 по ул. им. Будённого от ул. Красной до ул. Рашпилевской, сообщает пресс-служба администрации города.
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