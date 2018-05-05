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Руссо подтвердили фанатскую теорию о Камне души в «Войне бесконечности»
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Руссо подтвердили фанатскую теорию о Камне души в «Войне бесконечности» 

Мир фантастики 45 минут назад
Несколько дней назад один из режиссёров «Войны бесконечности» Джо Руссо посетил старшую школу в Айова-Сити, где пообщался со студентами и ответил на многие их вопросы о фильме. В числе прочего, Джо раскрыл тайну Камня Души и подтвердил одну из фанатских теорий.
Чтобы получить Камень Души, Танос принёс в жертву любимую дочь Гамору — он сбросил девушку с огромной скалы. После того, как Танос щёлкнул пальцами, нам показали необычное место, в котором титан встретил совсем юную Гамору. Фанаты считали, что это душа Гаморы и оказались правы. Да, она действительно заключена в Камне Души. Там всё залито оранжевым светом. Когда Танос щёлкнул пальцами, то высвободил огромную силу. Из-за этого на несколько мгновений его сознание погрузилось внутрь Камня, где с ним поговорила молодая Гамора.
Джо Руссо Выходит, что у героев ещё есть шанс спасти Гамору. Marvel уже анонсировали «Стражей галактики 3», но кто знает, вернётся ли к сумасбродной шайке зеленокожая девушка.
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