Райан Рейнольдс признался, что страдает от тревожного расстройства

Актер Райан Рейнольдс дал откровенное интервью газете The New York Times , в котором рассказал, что его жизнь не такая веселая, какой кажется. Он поделился, что страдает тревожным расстройством, которое осложняет появление актера на публике: его тошнит перед интервью и случаются панические атаки.

Актер рассказал, что страдает от этого заболевания довольно давно, а также сказал, что бывали и тяжелые его периоды, но сейчас он научился с ним справляться, поэтому оно протекает в легкой форме. По его мнению, причиной этого расстройства стал его отец полицейский Джим Рейнольдс, который создавал в доме стрессовую обстановку.

«Чтобы избежать его криков или вообще любого беспокойства, я занимался такими вещами, которыми и не должен был, по факту. Стриг лужайку, натирал до блеска один весь дом», — добавил актер.

Он также признался, что его чувство юмора появилась как раз в тот период как защита от всего плохого. В первых его работах он старался шутить, чтобы хотя бы ненадолго забыть о своих проблемах.

В последнее время проблемы психического здоровья широко обсуждаются среди знаменитостей. Недавно исполнительница хита Havana Камила Кабелло призналась, что страдает обсессивно-компульсивным расстройством.