«Маша, блин!»: эти комиксы взорвали Интернет

Молодая художница из Москвы рисует милые и трогательные комиксы о простых и понятных каждому ситуациях, которые могут возникнуть в отношениях пары влюбленных. Мария Медведик говорит, что ее Маша — это собирательный образ, и это кажется похожим на правду: любая из читательниц с легкостью может узнать себя саму в определенные моменты жизни.

Героиня комиксов, Маша, — совершенно обычная молодая женщина. Она находится в теплых отношениях со своим парнем при модной стрижке и бороде. Его имя неизвестно, но и роль его сводится в основном к тому, чтобы периодически возмущаться, удивляться, не понимать пресловутой женской логики и в конце неизменно и риторически восклицать: «Маша, блин!».

Ситуации, которые описываются в комиксах, являются частью повседневной жизни любой горожанки — бытовые неурядицы, психология отношений, шопинг, приготовление еды и употребление вина. Последнее, конечно же, — «всего один бокальчик».

Художница начала рисовать комиксы не так давно — в июне прошлого года, и аудитория ее поклонников не слишком быстро, но вполне уверенно растет. Сейчас она выкладывает свои забавные рисованные истории в соцсетях.

По стилистике комиксы Марии Медведик чем-то напоминают вкладыши от культовых жвачек Love is, а по настроению понятны каждому, кто уже вырос из переходного периода подросткового возраста.