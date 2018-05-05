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«Маша, блин!»: эти комиксы взорвали Интернет
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«Маша, блин!»: эти комиксы взорвали Интернет 

КТО?ЧТО?ГДЕ? 1 час назад
Фото: КТО?ЧТО?ГДЕ?
Молодая художница из Москвы рисует милые и трогательные комиксы о простых и понятных каждому ситуациях, которые могут возникнуть в отношениях пары влюбленных. Мария Медведик говорит, что ее Маша — это собирательный образ, и это кажется похожим на правду: любая из читательниц с легкостью может узнать себя саму в определенные моменты жизни.
Героиня комиксов, Маша, — совершенно обычная молодая женщина. Она находится в теплых отношениях со своим парнем при модной стрижке и бороде. Его имя неизвестно, но и роль его сводится в основном к тому, чтобы периодически возмущаться, удивляться, не понимать пресловутой женской логики и в конце неизменно и риторически восклицать: «Маша, блин!».
Ситуации, которые описываются в комиксах, являются частью повседневной жизни любой горожанки — бытовые неурядицы, психология отношений, шопинг, приготовление еды и употребление вина. Последнее, конечно же, — «всего один бокальчик».
Художница начала рисовать комиксы не так давно — в июне прошлого года, и аудитория ее поклонников не слишком быстро, но вполне уверенно растет. Сейчас она выкладывает свои забавные рисованные истории в соцсетях.
По стилистике комиксы Марии Медведик чем-то напоминают вкладыши от культовых жвачек Love is, а по настроению понятны каждому, кто уже вырос из переходного периода подросткового возраста.
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