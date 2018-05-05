В Петербурге закрыли Марсово поле из-за внезапных «комплексных работ»

Неожиданные работы стали причиной закрытия Марсова поля в Петербурге 5 мая. Невозможно пройти не только на него, но и на Миллионную улицу и по набережной реки Мойки.

У перекрытого серыми заборами Марсова поля расположена табличка, из текста которой следует: садово-парковое предприятие «Центральное» проводит комплекс работ по содержанию объекта культурного наследия. Проход запрещён до окончания этих самых работ. Дата и время не указаны.

Марсово поле, в отличие от большинства петербургских парков, не закрывается даже на просушку.

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