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В Петербурге закрыли Марсово поле из-за внезапных «комплексных работ»
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В Петербурге закрыли Марсово поле из-за внезапных «комплексных работ» 

Собака 2 часа назад
Фото: Собака
Неожиданные работы стали причиной закрытия Марсова поля в Петербурге 5 мая. Невозможно пройти не только на него, но и на Миллионную улицу и по набережной реки Мойки.
У перекрытого серыми заборами Марсова поля расположена табличка, из текста которой следует: садово-парковое предприятие «Центральное» проводит комплекс работ по содержанию объекта культурного наследия. Проход запрещён до окончания этих самых работ. Дата и время не указаны.
Марсово поле, в отличие от большинства петербургских парков, не закрывается даже на просушку.
По материалам «Фонтанка.ру»
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