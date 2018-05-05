Что происходит на этом фото? Полицейские не сразу догадались…

Полицейские проходят серьезные тренировки, чтобы справляться с самыми сложными ситуациями. Но порой им очень нужна помощь со стороны обычных людей.

Неподалеку от Лондона, в графстве Суррей, играли дети в возрасте от 6 до 12 лет. Они принимали участие в пасхальной «охоте за яйцами», как вдруг над ними закружился полицейский вертолет. В этот момент ребята заметили, как рядом пробежал какой-то подозрительный мужчина, который явно старался скрыться.

Было понятно, что ему удалось улизнуть, так как вертолет начал лететь в другом направлении. Еще немного, и преступник бы окончательно сбежал, но этого не случилось благодаря быстрой реакции и нестандартному мышлению детей.

«Это было очень неожиданно! Мы увидели вертолет, а затем мужчину, который бежал по полю, а затем развернулся и бросился в лес», — рассказывает одна из девочек.

Друзья стали махать руками в сторону, куда побежал незнакомец, но полицейские в вертолете этого не замечали. Тогда мальчики закричали: «Давайте выложим на земле стрелку!».

И это сработало! Сперва офицеры подумали, что дети играют или шутят, но потом до них дошло, что именно ребята хотели сказать. Последовав за стрелкой, полицейские нашли и задержали двоих подозреваемых, которые к тому моменту уже практически скрылись в лесу.

После этой истории дети стали настоящими героями! Еще бы, они ведь так оперативно сработали! Если вас тоже восхитила их смекалка, поделитесь статьей с друзьями!