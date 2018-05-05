«Смертоносный защитник»: как появился Веном

История одного из известнейших антигероев.

Совсем недавно Sony представила первый трейлер ленты «Веном» — экранизации комиксов Marvel о популярном антигерое. Несмотря на всю знаменитость Венома, собственное кино ему досталось впервые: до этого персонаж появлялся лишь в многочисленных адаптациях приключений Человека-паука — от мультфильмов до видеоигр.

За тридцать лет инопланетный симбиот успел сменить нескольких хозяев и обзавестись собственными линейками комиксов. Рассказываем основные вехи его биографии.

Впервые симбиот появился в серии Secret Wars, в которой отражается одно из первых глобальных событий Marvel — Секретные войны. По сюжету, в классической вселенной появился Потусторонний — космическая сущность с безграничной силой. На другом конце галактики из обломков планет он создал Мир Битв и перенёс туда группу супергероев и суперзлодеев, чтобы пронаблюдать за их сражением.

В одном из выпусков Халк и Тор нашли необычный механизм: по их словам, он, считывая мысли, мог создавать новые костюмы. Человек-паук решил его попробовать: к тому моменту его обычный костюм из ткани изрядно потрепался в сражениях.

Костюм сразу же обволок его. Вместо привычного красно-синего орнамента с паутиной Паркер с удивлением обнаружил на себе цельный чёрный цвет — с большим белым пауком на груди. Новый костюм ему понравился.

Симбиот заставил Паркера почувствовать себя сильнее, чем когда-либо. Костюм придавал ему больше сил и облегчал многие задачи: например, паутина теперь выстреливала напрямую из рук — до этого Человеку-пауку приходилось изготавливать картриджи с ней, — а в переодевании больше не было нужды, так как симбиот менял одежду прямо на теле.

Тем не менее, костюм начал вызывать проблемы. Выяснилось, что по ночам, когда Питер ложился спать, симбиот в его теле отправлялся исследовать город без ведома хозяина. Из-за этого Человек-паук страдал недосыпанием и хронической усталостью.

О том, что костюм на самом деле живая сущность, ему помог узнать Рид Ричардс из Фантастической четвёрки. Симбиота сняли с помощью воздействия звукового бластера и заточили в специальной капсуле: впрочем, это не удержало его от побега и воссоединения с Человеком-пауком. Окончательно избавиться от симбиота у Паркера удалось наверху городской церкви с помощью звона колокола.

В тот день эту же церковь посетил Эдди Брок — журналист с провалившейся карьерой. Его уволили из Дэйли Глоуб — газеты, соревнующейся с Дэйли Бьюгл, местом работы Паркера, — за публикацию интервью с ненастоящим Пожирателем Грехов. В этот же день Человек-паук опроверг статью, поймав настоящего Пожирателя, что выставило Брока посмешищем среди его коллег.

Это не единственное ненастье в его жизни: Эдди болен раком, и его бросила жена. Он хотел совершить самоубийство и пошёл в церковь, чтобы замолить грех — Брок был глубоко религиозным человеком. Но в этот момент его захватил костюм.

И у симбиота, и у Брока были свои причины ненавидеть Человека-паука: поэтому они объединяются, чтобы убить его, назвав себя Веномом — «яд», «желчь» в переводе с английского.

Веном обладал теми же способностями, что и первый носитель: он мог карабкаться по стенам и стрелять паутиной из рук. На фоне своего врага его выделяла повышенная сила — у Брока была отличная физическая подготовка, — а также иммунитет к паучьему чутью. Поэтому в боях Человеку-пауку оставалось надеяться лишь на опыт и смекалку.

В первом сражении с ним Человек-паук вспомнил, что его противник использует органическую паутину. Он вынудил Брока истратить её как можно больше, и в итоге Веном упал с большой высоты из-за истощения симбиота. Брока отделили от костюма и посадили в тюрьму, но надолго его это не задержало.

В отличие от других злодеев в комиксах Marvel той эпохи, Веном не позиционировался как персонаж, который стремился заполучить власть или разбогатеть. Поэтому вполне закономерно, что издатель не стал развивать его «злую» натуру: наоборот, Веном с его многогранным характером и насыщенным бэкграундом стал одним из первых антигероев в комиксах.

Это отлично демонстрирует момент, когда заклятым врагам, Человеку-пауку и Веному, пришлось объединить усилия против Карнажа — симбиотического «отпрыска» Венома. И если Брок убивал лишь тех, кто, по его мнению, нёс вред обществу, то Карнаж мог устроить геноцид ради собственного удовольствия.

Носителем Карнажа является серийный маньяк Клетус Кэсседи — сокамерник Брока в тюрьме

Как говорил Человек-паук, у Венома «есть определённое чувство справедливости, хоть и слегка извращённое». Однажды в очередной стычке с Паркером он прекратил бой, чтобы спасти невинного ребёнка. Во время ночных облётов города Веном пресекал грабежи и разбои, разбирался с бандитами — правда, он не нейтрализовывал их, а убивал.

В один момент Человек-паук и Веном решили заключить перемирие — они отказались от взаимного преследования друг друга. В итоге Брок, у которого больше не было нужды противостоять бывшему врагу, переместился в Сан-Франциско, где продолжил действовать в тени.

Веном на обложке своей серии комиксов

Тогда появилась первая лимитированная серия выпусков о персонаже — «Веном: Смертоносный защитник». В 1993 году практически весь тираж первого номера раскупили ещё по предзаказам: даже Marvel не смогла предугадать такой успех онгоинга.

В этой линейке Веном защищал жителей Старого Сан-Франциско — подземного города, который образовался после сильного землетрясения 1906 года. Компания «Фонд жизни» стремилась заполучить большие богатства, залегавшие в нём, и уничтожить подземную цивилизацию.

Совместными усилиями Человека-паука и Венома Старый Сан-Франциско был спасён. Во время финального сражения Брок чуть не пожертвовал собой, пытаясь предотвратить активацию взрывчатки — и это окончательно изменило мнение Паркера о Веноме.

Позже Венома втянули во множество других событий. Он помогал супергероям — Халку, Железному человеку, — а также остальным антигероям, таким как Каратель или Росомаха. Кроме того, Брок противостоял другим симбиотам, которые появились после Карнажа.

Хоть и Веном чаще всего ассоциируется с Эдди Броком, у симбиота было множество других хозяев. За тридцать лет Веном успел побывать на почти пятидесяти носителях — но основных у него было всего четыре, не считая Человека-паука.

Когда у Брока начал прогрессировать рак, симбиот больше не хотел с ним оставаться. Эдди выставил костюм на аукцион и продал его сыну нью-йорского мафиози, Анжело Фортунато. Долго новый Веном не прожил: симбиот сбросил хозяина с большой высоты.

Вторым Веномом стал Мак Гарган, ранее известный как злодей Скорпион. В отличие от Брока, который «договорился» с костюмом о совместных действиях, Гарган фактически оказался подконтролен симбиоту. В его лице Веном творил зверства с командой суперзлодеев Зловещей Дюжиной, возглавляемой Зелёным Гоблином.

Гарган-Веном отличался появившимися глазами без зрачков и возможностью изменять свою массу

Следующим носителем был Флэш Томпсон — бывший одноклассник Питера Паркера и ветеран войны в Ираке. Спасая других солдат, он потерял обе ноги и остался калекой. Поэтому, когда правительство США получило симбиота в своё распоряжение, Томпсон оказался идеальным кандидатом на эксперимент — создание симбиотического суперсолдата.

Вместе с Флэшем Томпсоном данный персонаж окончательно перешёл в разряд героев. Поначалу Агент Веном выполнял правительственные секретные операции, позже вошёл в команду Мстителей. Затем Мстители отправили Томпсона на контакт со Стражами Галактики, и он стал их полноценным членом.

В арке со Стражами произошла важная трансформация персонажа. Выяснилась настоящая природа симбиотов: оказалось, что это разумная раса, называющая себя Клинтарами (Klyntar). Их высшей целью является поиск хозяина, способного нести добродетель и благородство.

Планета симбиотов

Веном оказался «дефектным» — симбиоты могут быть испорчены, если их носители страдают от психического расстройства. Один из первых хозяинов Венома устроил у себя на планете геноцид, и после этого симбиот забыл свою истинную природу.

Клинтары выразили благодарность Томпсону за то, что он, даже несмотря на все те зверства, которые творил Веном, смог подчинить его своей воле во имя добра. Они «вылечили» симбиота, и с этих пор костюм больше не мог выходить из под контроля, находясь в полной синергии сосуществования с хозяином.

Четвёртым носителем стал Ли Прайс, бывший морпех армии США. В отличие от прошлых хозяев, Прайс смог целиком подчинить себе волю симбиота. Прайс-Веном умён и жесток: он не гнушался убить любого, кто узнавал тайну его личности, и достигал своих корыстных целей зачастую кровавыми методами.

Даже симбиота беспокоила кровожадность Прайса, но противостоять этому он никак не мог Персонаж появлялся во многих других комиксах Marvel, которые относятся к альтернативным вселенным. Второй по известности Веном происходит из вселенной Ultimate, своеобразного переосмысления всех комиксов Marvel.

В отличие от классической вселенной, Веном из «алтимейта» стал результатом эксперимента отца Человека-паука над лекарством от рака. Питер Паркер, найдя одну из проб, применил её на себе и обнаружил, что стал в разы сильнее. Но после того, как костюм в порыве ярости чуть не сожрал грабителя, Человек-паук оказался вынужден уничтожить симбиота.

Это всё ещё Человек-паук

Эдди Брок был другом Питера с детства. Его отец помогал в разработке лекарства, поэтому он тоже знал о сыворотке. Когда Брок поймал Питера на уничтожении пробы, ему пришлось раскрыть, кто он на самом деле, и рассказать, почему лекарство так опасно — но Эдди ему не поверил, и использовал вторую пробу на себе.

А это — уже Веном, впервые сражающийся с Питером Паркером

Ultimate-Веном, как и вся «алтимейт»-линейка про Человека-паука, значительно отличается от оригинала. Хоть и достойного развития персонаж не получил — популярность вселенной быстро сошла на нет, — многие фанаты предпочитают именно альтернативного Венома. Он не такой многогранный, как в классической вселенной, но в разы мрачнее и страшнее. Местный Веном неразговорчив, примитивен в поведении и не пренебрегает каннибализмом.

Чаще всего за пределами комиксов Веном появлялся в мультфильмах про Человека-паука и Мстителей. Всего — в десяти сериалах.

Один раз — в фильмах, в последней части трилогии Сэма Рэйми о Человеке-пауке. Завязка не сильно отличается от таковой в комиксах: симбиот прилетел из космоса вместе с метеоритом, а Эдди Брок разозлился на Питера Паркера из-за того, что тот вывел на чистую воду его поддельные снимки с тёмным Человеком-пауком.

Рэйми, создавая образ Венома в кино, советовался с Тоддом Макфарлейном — одним из создателей персонажа

Веном появлялся почти в каждой игре про Человека-паука. В некоторых из них он даже выступал играбельным персонажем — например, в Ultimate Spider-Man, основанной на одноимённом комиксе.

Ultimate Spider-Man В Spider-Man: Web of Shadows Веном выступил центральным антагонистом, угрожая заразить весь Нью-Йорк симбиотической заразой. Иногда Человеку-пауку приходилось сражаться против супергероев, подконтрольных симбиоту.

Складывается впечатление, что с Веномом обошлись несправедливо: за тридцать лет не сняли ни одной посвящённой ему адаптации. И дело далеко не в том, что он является антигероем: тот же Спаун, у которого с Веномом общий создатель, Тодд Макфарлейн, получил экранизацию через пять лет после выхода комикса. А фильм про Венома выйдет лишь в этом году.

С другой стороны, Веном всегда шёл в связке с Человеком-пауком. Он появился именно благодаря ему — эту мысль хорошо показал Сэм Рэйми в третьем «Человеке-пауке». В комиксах долгие годы мотивацией его существования была месть Человеку-пауку, и за это персонажа полюбили фанаты.

Поэтому неясно, что будет двигать Эдди Броком в исполнении Тома Харди в грядущей адаптации. Человека-паука здесь нет, как и той злости и ненависти, на основе которых появился оригинальный Веном. Зато уже в первом трейлере заметили корпорацию «Фонд жизни», которой Брок противостоял в комиксах — и вполне возможно, что так будет и в самом фильме.

Остаётся надеяться, что Sony сумеет предложить достойную мотивацию Веному, и экранизация выйдет хорошей — не только как супергероика, но и как фильм, адаптирующий одного из самых глубоких персонажей в комиксах. Веном давно это заслужил.

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