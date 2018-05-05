Елена Проклова: вся правда о маленькой Герде

В воскресенье, 6 мая, Пятый канал покажет сразу четыре фильма из документального цикла «Моя правда». И начинается цикл рассказом о Елене Прокловой в 10:50!

… 2 сентября 1991 года. Елена Проклова, актриса, известная по фильмам «Гори, гори моя звезда», «Единственная», «Будьте моим мужем», весело празднует день рождения. Вдруг — резкая боль в животе. Проклова на шестом месяце беременности. Ее срочно везут в больницу, где она теряет ребёнка.

— Был стажер ночью в больнице, куда меня привезли. И он решил, что он попрактикуется, и сделал мне аборт, — вспоминает Елена.

Если бы дежурил опытный врач — ребенка можно было бы спасти. После пережитой трагедии Проклова исчезла. А спустя 8 лет вернулась совсем другой…

…Ее рабочий график расписан по минутам. Быть стойкой и выдерживать огромные нагрузки Елена привыкла с детства. Она занималась гимнастикой и могла бы стать олимпийской чемпионкой. Но случай все изменил. Из 11 тысяч девочек Проклову выбрали героиней фильма «Звонят, откройте дверь». Она сразу стала известной. Ее фотографии напечатали все газеты СССР, а вскоре Елена получила звание лучшей актрисы года.

Проклову стали приглашать на съемки. Елена стала зарабатывать столько же, сколько мама — 140 рублей в месяц.

— Да, они сказали, что я зазналась очень сильно. Что такое — она командует, она все решает. И моим родителям это не понравилось. Что я такая самостоятельная, никого не слушаю, все делаю сама — когда хочу, что хочу. И они все предложения отклоняли. И только согласились, когда фильм «Снежную королеву» предложили. Сказали — ну ладно, вот Герду сыграй, это отказаться невозможно. Такая роль, а дальше — ни, ни, ни, — вспоминает Проклова. Но Елена, сыграв Герду, не стала останавливаться. Родители отступили. Школьную программу Лене приходилось осваивать отдельно. Сдала экстерном 9-10 класс, и в 15 лет поступила в школу-студию МХАТ.

Первому мужу Елена сама сделала предложение. Вскоре на свет появилась дочь Ариша. Дома Елена сидеть не собиралась — отправилась на съемки. На семью времени не хватает.

— К сожалению, Аришку я видела по выходным. Потому что это гастроли, необходимость сниматься в кино, зарабатывать деньги, — признается Елена.

Виталию все это не нравилось. После четырех лет семейной жизни супруги развелись.

На одной из вечеринок Проклову познакомили с Александром. Через полгода они поженились. Спустя какое-то время Елена узнала, что беременна. Малыши появились на свет, но не прожили и тридцати секунд. Они с мужем не смогли пережить такое горе вместе — расстались.

…После второго развода Проклова переезжает к брату, который тоже недавно развёлся. Именно там она познакомилась с третьим мужем — Андреем. Он был моложе Елены на 7 лет и работал обычным часовщиком.

— Я знала, что мне важно в этом браке. Потому что никакие машины, никакие дома и возможности, и деньги не могут заменить того, что мне дал Андрей, — откровенничает Проклова.

Вскоре Елена узнала, что ждет ребёнка. Она родила мальчика. Он был очень слаб и долго не прожил. Елена и Андрей кардинально меняют свою жизнь — переезжают в Подмосковье. Елена серьезно начинает заниматься своим здоровьем. Через несколько лет она рожает дочку Полину.

Прокловой всю беременность пришлось провести в больнице и сделать более 700 уколов в живот, чтобы младенец выжил…

Такой откровенной вы Проклову еще не видели. Это — и правда Ее Правда…