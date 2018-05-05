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Нас не станет, когда вы уйдёте из зала: Эмоции в фото с концерта «макулатуры» и «ночных грузчиков»
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Нас не станет, когда вы уйдёте из зала: Эмоции в фото с концерта «макулатуры» и «ночных грузчиков» 

Tvoybro.com 1 час назад
Фото: Tvoybro.com
27 апреля. В бар PingPoner робко стекаются люди, не верящие своим глазам. Кто-то впервые видит вживую исполнителей, строчки которых поселились в душе с возраста, когда начинаешь осознавать пошлость окружающего мира и его устройства, неизбежый отпечаток этого на собственной жизни и ответные рефлексы самого себя. Кто-то не впервые, но всё равно не верит. Виновники вечера слились с посетителями концерта, — околачиваются у бара, играют в пинг-понг, подпирают стены, непринуждённо общаются — между собой и теми, кто узнал в них кумиров и поддался восторгу пожать руку.
Несмотря на повод собраться, вечер застревает комом в горле. Плотность воздуа состоит из фатальности, ведь каждый концерт «грузчиков» и «макулатуры» как последний. Время от времени исполнители отвлекают от этого ощущения шутками, и хочется обнять их в слезах за подаренные проблески надежды., Этот день становится точкой невозврата, его существование где-то там, в будущем, наделяло сладким, близким к эйфорийному ожиданием. И сейчас, всего через каких-то 2-3 часа, с каждой последующей песней, весь этот мирок разобьётся вдребезги, исчезнет в чёрной дыре бытия, исчезнет навсегда. Словно его никогда и не было., Большое откровенное интервью с исполнителями здесь. Фото: Руслан Дюсюнов
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