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Критикуемые за антисемитизм немецкие рэперы посетят концлагерь Аушвиц-Биркенау
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Критикуемые за антисемитизм немецкие рэперы посетят концлагерь Аушвиц-Биркенау 

ТАСС 1 час назад
БЕРЛИН, 5 мая. /ТАСС/. Немецкие рэперы Kollegah и Farid Bang, обвиняемые в разжигании межнациональной розни и антисемитизме, посетят музей на месте бывшего нацистского концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау. Как сообщила газета Die Zeit, в июне музыканты отправятся в мемориальный комплекс по приглашению Международного комитета Освенцима. Вице-президент организации Кристоф Хойбнер сказал, что поездка должна «стать данью уважения жертвам [концлагеря] и его выжившим узникам, а не превратиться в светское мероприятие или шоу».
Исполнители подтвердили, что поедут в мемориальный комплекс, однако точная дата их визита пока неизвестна. Ранее в ответ на обвинения в антисемитизме они утверждали, что их песни — это искусство, не выражающее политической позиции.
Скандал вокруг музыкальной премии
В середине апреля немецкую общественность возмутил тот факт, что главная музыкальная награда Германии Echo досталась двум рэперам за альбом Jung, brutal, gutaussehend 3 ("Молодой, брутальный, хорошо выглядящий 3"). Простые граждане, музыканты и политики посчитали его содержание антисемитским и оскорбительным. После этого сразу несколько известных лауреатов этой премии, среди которых были израильский дирижер Даниэль Баренбойм, немецкий пианист Мариус Мюллер-Вестерхаген и германский рок-музыкант Клаус Форман, вернули свои награды. 26 апреля премия была упразднена.
В стороне от скандала не остались и немецкие политики. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас назвал в Twitter альбом «антисемитской провокацией», а действия жюри конкурса расценил как постыдные.
Однако на этом история не закончилась, и сейчас музыкантам грозит уже судебное преследование. В среду прокуратура Дюссельдорфа объявила о возбуждении уголовного дела против дуэта по статье «Разжигание межнациональной розни».
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