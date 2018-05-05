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Под аккомпанемент: по Ижевску проедет трамвай с музыкой военных лет
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Под аккомпанемент: по Ижевску проедет трамвай с музыкой военных лет 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В рамках акции «Споёмте, друзья!» 8 мая по Ижевску проедет трамвай, в котором под аккомпанемент гитары прозвучат песни военных лет. Как сообщает пресс-служба ИжГЭТ, музыкальный вагон отправится в 11:20 по маршруту №2 с конечной остановки «Буммаш».
Песни Победы вместе с пассажирами исполнят участники фестиваля песенно поэтического творчества «Зори Отечества».
Ориентировочное время остановок трамвая:
-Трамвайное кольцо «Буммаш» — 11:20;
-Магазин «Океан» по ходу в центр — 11:39, из центра — 12:29;
-«Центр» (по ходу на Промышленную) — 11:47, по ходу на Буммаш — 12:21;
Бортовой номер вагона — 2013.
В ИжГЭТ напоминают, проезд для ветеранов в День Победы будет бесплатным. Воспользоваться им ижевчане смогут на всех маршрутах ИПОПАТ и ИжГЭТ при предъявлении удостоверения участника, ветерана или инвалида Великой Отечественной войны.
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