Под аккомпанемент: по Ижевску проедет трамвай с музыкой военных лет

Ижевск. Удмуртия. В рамках акции «Споёмте, друзья!» 8 мая по Ижевску проедет трамвай, в котором под аккомпанемент гитары прозвучат песни военных лет. Как сообщает пресс-служба ИжГЭТ, музыкальный вагон отправится в 11:20 по маршруту №2 с конечной остановки «Буммаш».

Песни Победы вместе с пассажирами исполнят участники фестиваля песенно поэтического творчества «Зори Отечества».

Ориентировочное время остановок трамвая:

-Трамвайное кольцо «Буммаш» — 11:20;

-Магазин «Океан» по ходу в центр — 11:39, из центра — 12:29;

-«Центр» (по ходу на Промышленную) — 11:47, по ходу на Буммаш — 12:21;

Бортовой номер вагона — 2013.

В ИжГЭТ напоминают, проезд для ветеранов в День Победы будет бесплатным. Воспользоваться им ижевчане смогут на всех маршрутах ИПОПАТ и ИжГЭТ при предъявлении удостоверения участника, ветерана или инвалида Великой Отечественной войны.