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В Токио прошёл необычный музыкальный конкурс
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В Токио прошёл необычный музыкальный конкурс
RT на русском
1 час назад
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Международный конкурс свистунов состоялся в японской столице. Участники исполняли как классические произведения, так и современные мелодии. О том, как прошло это необычное состязание, — в материале RT.
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