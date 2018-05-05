Бизнес в декрете: как успевать работать в отсутствие времени

Если вы женщина-предприниматель, управляющая собственным бизнесом, и недавно вступили или готовитесь вступить в ряды молодых мам, то вам наверняка знакомо это паническое «Я не успеваю ни-че-го! Как вообще можно совместить ребенка и бизнес?». Остановитесь. Выдохните. Взгляните на материнство как на взрывной тренинг по тайм-менеджменту. Готовы? Поехали!

Превентивное делегирование

Если роддом еще впереди, то у вас есть время подготовить бизнес-тыл, делегировав коллегам свои задачи. Для начала выпишите все дела, которые вы обычно выполняете в компании: например, «согласовываю договоры», «выступаю на конференциях», «веду финансовую отчетность» и так далее. Затем определите, кому вы можете делегировать эти дела хотя бы на первые несколько месяцев декрета и чему понадобится обучить «преемников».

Чем больше времени на подготовку у вас есть, тем лучше — не тяните с новостью о вашем скором вступлении в новый статус, коллегам тоже нужно время, чтобы с ней свыкнуться и осознать, какие новые обязанности (или возможности?) у них в связи с этим появятся. Скорее всего, не все дела вам удастся делегировать, но список того, что останется на ваших плечах, все равно уменьшится.

Планирование задач по «Методу мамы-предпринимателя»

День Х наступил, поздравления отгремели, а детский голос все увереннее заполняет дни и ночи? Сейчас вам может казаться, что ваши блестящие навыки планирования ничего не стоят, но на самом деле это не так. Бизнес отлично готовит к непредсказуемой жизни с ребенком. Самое время выстроить свой супер-гибкий тайм-менеджмент.

Запишите рутинные события, из которых состоит каждый день с ребенком — сон, кормление, прогулка, купание и прочее — теперь они составляют канву вашего плана. Напротив каждого события напишите, что вы можете параллельно делать по работе (или, наоборот — для восстановления собственного ресурса, как, например, дневной сон вместе с ребенком). У меня методом проб и ошибок нарисовалась вот такая картина:

— Задачи, требующие концентрации больше, чем на десять минут — только после вечернего отбоя ребенка;

— Звонки — во время прогулки;

— Короткие операционные письма и ответы в корпоративном мессенджере — во время дневных детских снов и в моменты, когда сын самозанялся зарядкой от «айфона» или изучением себя в зеркале хотя бы минут на пять;

Встречи с клиентами и публичные выступления — только если бабушка может взять на себя внука не меньше, чем на четыре часа.

Такой список, во-первых, быстро избавляет от иллюзий, что можно качественно сделать важное дело — например, составить договор — с хныкающим младенцем на руках; а во-вторых позволяет подстраиваться под режим дня ребенка, который до года меняется с раздражающим постоянством.

Хронометраж

Используйте приложения-трекеры для отслеживания активностей ребенка (особенно сна): во-первых, это даст хоть какую-то предсказуемость суточного ритма, во-вторых, постоянно включенный таймер в руке бешено обостряет чувство времени — для выполнения любых задач. Очень быстро вы интуитивно будете знать не только то, что на кормление ребенка вам требуется десять минут, а на купание — 20, но и то, что составление договора требует 45 минут, подготовка к выступлению займет не меньше двух часов, а ответить на десяток писем можно за 20 минут (и нечего было тянуть с ними целую неделю).

Рабочие коммуникации

Если у вас еще нет корпоративного чата, самое время его завести. Рабочий чат куда лучше, чем почта, позволяет держать руку на пульсе событий, и молниеносно решать оперативные вопросы. Есть нюанс: моно-чат «обо всем» очень быстро превратится в помойку, в которой ничего нельзя найти. Создавайте отдельные каналы по темам — по каждому клиенту (для b2b), магазину (для b2c), бизнес-функции (продажи, финансы, производство) — и включайте в них тех сотрудников, кто в этих темах задействован.

Очень полезны в чате общий канал горячих новостей — о событиях в отрасли, о конкурентах и прочее, и канал, в который каждый член команды с утра пишет, чем он собирается заниматься в течение дня, а вечером делится результатами. Коммуникации в чате позволят вам видеть, что происходит в команде, и оперативно включаться в те ситуации, где требуется ваше участие.

В два клика

О чем я жалею — так это о том, что игнорировала возможности онлайн-шопинга до родов. Часы… нет, дни! Дни, впустую потраченные на поиски какой-нибудь конкретной одежки, лекарства или подарка. Устанавливайте в свой смартфон приложения интернет-магазинов и решайте задачу закупки памперсов, еды, одежды для кормления в несколько кликов.

Собственный ресурс

Однажды один мой знакомый пошутил, сетуя на отечественные подходы к мотивации сотрудников: «чтобы корова лучше доилась, ее надо больше доить и меньше кормить». Оглянитесь, не так ли вы поступаете с собой? Собственный бизнес мы кормим своей энергией, ребенок — требует ее утроенную порцию. Выстраивая свой тайм-план, вписывайте в него пункты заботы о себе: «зарядка 20 минут», «маска для лица 10 минут», «завтрак, обед, ужин». Да-да, прямо вписывайте их в план каждого! Вполне вероятно, что через неделю вы обнаружите семь невычеркнутых обедов и задумаетесь над тем, как перестроить режим питания.

И перестаньте испытывать чувство вины: «не устала — не мать» и «не валишься с ног — плохо работаешь» — это больше не правило. Правило — чтобы заряжать других, надо сначала зарядить себя.

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