Что читать: любимые книги звезд 

Интересно, что читают звезды? Мы знаем ответ!
«В дороге»
Автор: Джек Керуак
Год: 2012
Любимая книга: Джонни Деппа (54).
О чем: «В дороге» — знаковая книга для поколения битников. А Джонни вообще называет роман своей библией. Это история двух друзей, которые путешествуют по Америке и Мексике и находят приключения, новых знакомых и даже любовь.
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«Лев, Колдунья и платяной шкаф»
Автор: Клайв С. Льюис
Год: 1950
Любимая книга: Николь Кидман (50).
О чем: Однажды Люси играет в прятки, залезает в необычный шкаф и… попадает в Нарнию, страну вечного лета. Но над ней нависла опасность. Кстати, в 2005 году вышла экранизация книги под названием «Хроники Нарнии», которую номинировали на «Оскар» и «Золотой глобус».
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«Преступление и наказание»
Автор: Федор Достоевский
Год: 1866
Любимая книга: Джима Керри (56).
О чем: Классика русской литературы. Студент Раскольников убивает старушку-процентщицу. Аргумент: «Тварь ли я дрожащая или право имею?»
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Generation «П»
Автор: Виктор Пелевин.
Год: 1999.
Любимая книга: Ксении Собчак (36).
О чем: Книга о людях, чье взросление пришлось на те самые «лихие 90-е», глазами Вавилена Татарского. Он окончил Литинститут, попал в мир рекламы и стал «криэйтером».
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«Компромисс»
Автор: Сергей Довлатов.
Год: 1981.
Любимая книга: Ивана Урганта (40).
О чем: Это сборник новелл одного из самых популярных и читаемых русских писателей конца XX — начала XXI века. «У меня юношеская влюбленность в писателя Довлатова переросла в любовь. Это связано с тем, что я разделяю очень многие его мысли, разделяю его отношение к жизни. По крайней мере, то отношение, которое я читаю на страницах его книг, — сказал Ургант об этой книге. — Каждый раз я открываю что-то новое. Очень люблю. Ну, и юмор. Безусловно, юмор».
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«Дикие пальмы»
Автор: Уильям Фолкнер.
Год: 1939.
Любимая книга: Джулии Робертс (50).
О чем: Первая часть романа: трагическая история любви между мужчиной и женщиной. Вторая: история заключенного, который был освобожден из оков разрушительным наводнением, и пытается вернуться обратно в тюрьму. Кажется, что эти два сюжета совсем не связаны. Но это только на первый взгляд. «Это, наверное, мой любимый классический роман. Такая красивая, трагическая история любви, книга разрывает на части. И манера письма у Фолкнера особенная, в произведении очень много деталей», — говорит Робертс.
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«Три мушкетера»
Автор: Александр Дюма-отец.
Год: 1844.
Любимая книга: Владимира Познера (84).
О чем: Один из лучших приключенческих романов мира. Д’Артаньян, Атос, Портос и Арамис под девизом «Один за всех и все за одного» спасают честь королевы, противостоят многочисленным козням кардинала Ришелье и попадают в неприятности. «Это один из величайших романов, написанный за историю человечества. Есть какие-то странные вещи, банальные вроде, но влияние романа Дюма очевидно. „Один за всех и все за одного“ я узнал оттуда. И сразу понял — это правильно, вот так надо жить», — сказал однажды Познер.
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«Сознание дзен, сознание начинающего»
Автор: Сюнрю Судзуки.
Год: 1970.
Любимая книга: Стива Джобса.
О чем: Пошаговая инструкция, как познать дзен. Стив Джобс говорил, что дзен очень похож на программирование: чтобы писать грамотный код без мусора, нужно войти в особое состояние ясности мыслей.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/chto-chitat-lyubimye-knigi-znamenitostej/