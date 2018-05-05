Что читать: любимые книги звезд

Интересно, что читают звезды? Мы знаем ответ!

«В дороге»

Автор: Джек Керуак

Год: 2012

Любимая книга: Джонни Деппа (54).

О чем: «В дороге» — знаковая книга для поколения битников. А Джонни вообще называет роман своей библией. Это история двух друзей, которые путешествуют по Америке и Мексике и находят приключения, новых знакомых и даже любовь.

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«Лев, Колдунья и платяной шкаф»

Автор: Клайв С. Льюис

Год: 1950

О чем: Однажды Люси играет в прятки, залезает в необычный шкаф и… попадает в Нарнию, страну вечного лета. Но над ней нависла опасность. Кстати, в 2005 году вышла экранизация книги под названием «Хроники Нарнии», которую номинировали на «Оскар» и «Золотой глобус».

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«Преступление и наказание»

Год: 1866

О чем: Классика русской литературы. Студент Раскольников убивает старушку-процентщицу. Аргумент: «Тварь ли я дрожащая или право имею?»

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Generation «П»

Год: 1999.

О чем: Книга о людях, чье взросление пришлось на те самые «лихие 90-е», глазами Вавилена Татарского. Он окончил Литинститут, попал в мир рекламы и стал «криэйтером».

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«Компромисс»

Год: 1981.

О чем: Это сборник новелл одного из самых популярных и читаемых русских писателей конца XX — начала XXI века. «У меня юношеская влюбленность в писателя Довлатова переросла в любовь. Это связано с тем, что я разделяю очень многие его мысли, разделяю его отношение к жизни. По крайней мере, то отношение, которое я читаю на страницах его книг, — сказал Ургант об этой книге. — Каждый раз я открываю что-то новое. Очень люблю. Ну, и юмор. Безусловно, юмор».

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«Дикие пальмы»

Год: 1939.

О чем: Первая часть романа: трагическая история любви между мужчиной и женщиной. Вторая: история заключенного, который был освобожден из оков разрушительным наводнением, и пытается вернуться обратно в тюрьму. Кажется, что эти два сюжета совсем не связаны. Но это только на первый взгляд. «Это, наверное, мой любимый классический роман. Такая красивая, трагическая история любви, книга разрывает на части. И манера письма у Фолкнера особенная, в произведении очень много деталей», — говорит Робертс.

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«Три мушкетера»

Автор: Александр Дюма-отец.

Год: 1844.

О чем: Один из лучших приключенческих романов мира. Д’Артаньян, Атос, Портос и Арамис под девизом «Один за всех и все за одного» спасают честь королевы, противостоят многочисленным козням кардинала Ришелье и попадают в неприятности. «Это один из величайших романов, написанный за историю человечества. Есть какие-то странные вещи, банальные вроде, но влияние романа Дюма очевидно. „Один за всех и все за одного“ я узнал оттуда. И сразу понял — это правильно, вот так надо жить», — сказал однажды Познер.

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«Сознание дзен, сознание начинающего»

Автор: Сюнрю Судзуки.

Год: 1970.

О чем: Пошаговая инструкция, как познать дзен. Стив Джобс говорил, что дзен очень похож на программирование: чтобы писать грамотный код без мусора, нужно войти в особое состояние ясности мыслей.

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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/chto-chitat-lyubimye-knigi-znamenitostej/