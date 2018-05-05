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Его удивило, что в детдоме все младенцы в кроватках молчат. Когда няня сказала причину, из его глаз полились слезы
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Его удивило, что в детдоме все младенцы в кроватках молчат. Когда няня сказала причину, из его глаз полились слезы 

Карельские вести 1 час назад
Эту историю рассказала Дайна из Челси. Она сама недавно стала матерью, причем роды проходили очень сложно. Но, к счастью, малышка родилась здоровой и мамочка не пострадала. Дальше от ее лица.
Однажды мы с мужем пошли в церковь, и оставили доченьку дома. Там один миссионер рассказал нам историю, которая запала мне глубоко в душу. Он часто бывал в приютах, но один из визитов запомнился ему лучше других. Тогда он зашел в комнату к младенцам и не мог поверить своим ушам. Там стояло около 100 манежиков, но никто из деток не издавал ни звука. Это было так нехарактерно для маленьких детей, что атмосфера казалась странной и даже пугающей. Тогда миссионер спросил у няни, почему в комнате так тихо. И она дала ему ответ, услышав который любой вздрогнет. Я эти слова НИКОГДА не забуду!
Женщина посмотрела с грустью в глазах и сказала: «Попадая к нам, первое время они сильно плачут. Но проходит час, два часа, день, неделя, и они успокаиваются, так как понимают, что к ним никто не придет…»... Детки понимают, что ни через 5 минут, ни через час, возможно, даже никогда, к ним никто не придет…
После этих слов мое сердце замерло. И я дала себе обещание, что всегда буду приходить к своему ребенку. Я вернулась домой, прижалась к маленькому тельцу дочки и пообещала ей, что приду посреди ночи, если услышу ее плач. Что мы с мужем всегда будем рядом, поддержим ее в любой ситуации. Что мы будем любить ее, станем для нашей девочки самым безопасным пристанищем и самым уютным местом на земле. Мы всегда будем рядом.
По материалам
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