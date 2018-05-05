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В Саратове задержан 12-летний участник митинга сторонников Навального
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В Саратове задержан 12-летний участник митинга сторонников Навального 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Задержание несовершеннолетнего прошло на набережной Космонавтов в областном центре.
Напомним, в субботу 5 мая в Саратове состоялся антикоррупционный митинг сторонников Алексея Навального.
К митингующим решил присоединиться 12-летний Егор. Как сообщает портал Mash, мальчик пошел на улицу, не сказав родителям, куда идет на самом деле. На набережной Космонавтов мальчик стал кричать нехорошие слова, в том числе и вполне литературное, но грубое слово «Дерьмо».
Полицейские скрутили ребенку руки и посадили в служебную машину. Егора отвезли в участок, куда вызвали его родителей. После того, как отец юного оппозиционера написал объяснительную, нарушителя спокойствия отпустили домой.
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