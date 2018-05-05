На открытии мотосезона-2018 в Челябинске байкеры били об головы друг друга бутылки

С 5 мая в Челябинске официально открылся мотосезон-2018. Более 2000 человек собрались сегодня на Театральной площади в Челябинске, чтобы отпраздновать это событие. Фоторепортаж с одного из самых суровых и ярких развлекательных мероприятий этих выходных — уже на 74.ru.

На Театральной площади было выставлено около 600 единиц техники

За долгую зиму мотоциклисты очень соскучились друг по другу

— У нас тут были конкурсы, выступление артистов, мотоджимхана, полевая кухня и многое другое, — рассказал представитель сообщества «Мотороссия-Челябинск» Кирилл Шаяхметов. — Все очень рады видеть друг друга после долгой зимы. Наконец-то мотосезон официально открыт!

Проголодавшиеся байкеры могли подкрепиться на полевой кухне

Показательные заезды — часть шоу в честь открытия мотосезона

Самый милый байкер Челябинска

С официальным открытием мотосезона челябинских байкеров поздравили и сотрудники ГИБДД : они пожелали «двухколесникам» хорошего лета и напомнили о необходимости соблюдать правила дорожного движения. В течение всего мероприятия на Театральной площади дежурил мотовзвод.

В Челябинске даже девушки предпочитают байки

Кто-то на празднике решил щегольнуть новой экипировкой

Мотоцикл как произведение искусства

А еще сегодня челябинские мотоциклисты решили проверить собственные шлемы на прочность весьма необычным способом: они били бутылки об головы друг друга. Без паники! Никто в результате такого веселья не пострадал.

Проверка шлема на прочность

Большинство шлемов прошли тест

Говорят, один шлем все-таки треснул, но мотоциклист все равно остался невредим

Весь день на Театральной площади работал небольшой рынок: на нем мотоциклисты могли приобрести экипировку, сувениры и подарки ручной работы.

Забитая мотоциклами парковка выглядела очень ярко и эффектно

Отлично провели время на празднике и совсем юные любители мототехники

В Челябинске ездят на самых разных мотоциклах

Настоящая мотоклассика