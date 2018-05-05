На открытии мотосезона-2018 в Челябинске байкеры били об головы друг друга бутылки 

С 5 мая в Челябинске официально открылся мотосезон-2018. Более 2000 человек собрались сегодня на Театральной площади в Челябинске, чтобы отпраздновать это событие. Фоторепортаж с одного из самых суровых и ярких развлекательных мероприятий этих выходных — уже на 74.ru.
На Театральной площади было выставлено около 600 единиц техники
За долгую зиму мотоциклисты очень соскучились друг по другу
— У нас тут были конкурсы, выступление артистов, мотоджимхана, полевая кухня и многое другое, — рассказал представитель сообщества «Мотороссия-Челябинск» Кирилл Шаяхметов. — Все очень рады видеть друг друга после долгой зимы. Наконец-то мотосезон официально открыт!
Проголодавшиеся байкеры могли подкрепиться на полевой кухне
Показательные заезды — часть шоу в честь открытия мотосезона
Самый милый байкер Челябинска
С официальным открытием мотосезона челябинских байкеров поздравили и сотрудники ГИБДД: они пожелали «двухколесникам» хорошего лета и напомнили о необходимости соблюдать правила дорожного движения. В течение всего мероприятия на Театральной площади дежурил мотовзвод.
В Челябинске даже девушки предпочитают байки
Кто-то на празднике решил щегольнуть новой экипировкой
Мотоцикл как произведение искусства
А еще сегодня челябинские мотоциклисты решили проверить собственные шлемы на прочность весьма необычным способом: они били бутылки об головы друг друга. Без паники! Никто в результате такого веселья не пострадал.
Проверка шлема на прочность
Большинство шлемов прошли тест
Говорят, один шлем все-таки треснул, но мотоциклист все равно остался невредим
Весь день на Театральной площади работал небольшой рынок: на нем мотоциклисты могли приобрести экипировку, сувениры и подарки ручной работы.
Забитая мотоциклами парковка выглядела очень ярко и эффектно
Отлично провели время на празднике и совсем юные любители мототехники
В Челябинске ездят на самых разных мотоциклах
Настоящая мотоклассика