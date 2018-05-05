Ну и дыра! Не верьте глазам своим, это центр Ярославля

Рубрику «Ну и дыра!» мы потому так и назвали — хотели показать нестандартное обаяние самых захолустных уголков города. Фотограф Саша Савельева забиралась в заброшенные места в разных районах. Но трудно было представить, что такое захолустье и разруху можно увидеть в самом сердце города, за фасадами тихой центральной улицы. Сегодня мы завернули во дворы улицы Пушкина. И обомлели. Смотрите наш фоторепортаж.

За этим домом в паре шагов — тихая улочка Пушкина

За полуразрушенным сараем — современная девятиэтажка, тоже хитро спрятавшаяся среди невысоких домов центра города

Зато какие здесь холсты для уличных художников

Красят даже деревянные стены

Веселенькие занавесочки и безопасность

Вид снаружи

Сразу понятно, кто здесь хозяин