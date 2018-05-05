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Ну и дыра! Не верьте глазам своим, это центр Ярославля
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Ну и дыра! Не верьте глазам своим, это центр Ярославля 

76.ru 43 минуты назад
Фото: 76.ru
Рубрику «Ну и дыра!» мы потому так и назвали — хотели показать нестандартное обаяние самых захолустных уголков города. Фотограф Саша Савельева забиралась в заброшенные места в разных районах. Но трудно было представить, что такое захолустье и разруху можно увидеть в самом сердце города, за фасадами тихой центральной улицы. Сегодня мы завернули во дворы улицы Пушкина. И обомлели. Смотрите наш фоторепортаж.
За этим домом в паре шагов — тихая улочка Пушкина
За полуразрушенным сараем — современная девятиэтажка, тоже хитро спрятавшаяся среди невысоких домов центра города
Зато какие здесь холсты для уличных художников
Красят даже деревянные стены
Веселенькие занавесочки и безопасность
Вид снаружи
Сразу понятно, кто здесь хозяин
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