Кристина Агилера рассталась с «Голосом»

Кристина добавила: «Я жаждала свободы». Агилера призналась, что чувствовала себя ограниченной и задыхалась в этот период: «Мне не удалось влиться в бизнес по созданию телевизионных шоу и освоить все правила. Нельзя носить это, запрещается говорить то. Я отчаянно пыталась выразить себя с помощью прически, макияжа или одежды. Постепенно „Голос“ перестал быть похожим на тот проект, участвовать в котором я соглашалась в первом сезоне. Внимание все меньше уделялось музыке».

Агилера объявила о выходе нового альбома «Liberation» (освобождение) 15 июня. В процессе создания новых композиций Кристина работала с Деми Ловато, автором стихов Джулией Майлс и продюсером Канье Уэстом. Певица пояснила, что собирается устроить турне с новым сборником, но очень боится оставить своих детей надолго. Именно роль заботливой мамы вынудила Агилеру так долго принимать участие в «Голосе».