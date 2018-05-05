Кристина Агилера рассталась с «Голосом» 

Вместе с такими звездами, как Адам Левин, Си Ло Грин и Блейк Шелтон, Агилера была одним из постоянных наставников реалити шоу. Она возвращалась во 2, 3, 5, 8 и 10 сезонах в компании других артистов — Майли Сайрус, Келли Кларксон, Дженнифер Хадсон, Алисии Кис, Шакиры и Гвен Стефани. В майском издании «Billboard» певица заявила о прекращении работы в «Голосе». Работу в этом проекте девушка сравнила с бегом белки в колесе, пояснив, что на подготовку номеров уходило слишком много энергии.
Кристина добавила: «Я жаждала свободы». Агилера призналась, что чувствовала себя ограниченной и задыхалась в этот период: «Мне не удалось влиться в бизнес по созданию телевизионных шоу и освоить все правила. Нельзя носить это, запрещается говорить то. Я отчаянно пыталась выразить себя с помощью прически, макияжа или одежды. Постепенно „Голос“ перестал быть похожим на тот проект, участвовать в котором я соглашалась в первом сезоне. Внимание все меньше уделялось музыке».
Агилера объявила о выходе нового альбома «Liberation» (освобождение) 15 июня. В процессе создания новых композиций Кристина работала с Деми Ловато, автором стихов Джулией Майлс и продюсером Канье Уэстом. Певица пояснила, что собирается устроить турне с новым сборником, но очень боится оставить своих детей надолго. Именно роль заботливой мамы вынудила Агилеру так долго принимать участие в «Голосе».