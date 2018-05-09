День Победы в Волгограде завершился праздничным салютом

ВОЛГОГРАД, 9 мая. / ТАСС /. Празднование Дня Победы в городе-герое Волгограде завершилось салютом, который прогремел в небе над монументом «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане — историческом памятнике федерального значения, передает корреспондент ТАСС. Салют, который пришли посмотреть тысячи человек, длился более пяти минут.

Люди пришли на Мамаев курган посмотреть и световую инсталляцию «Свет Великой Победы». На каменных стенах Зала воинской славы, входящего в мемориальный комплекс, «оживали» солдаты Красной Армии, которые защищали города— герои Тулу, Мурманск, Ленинград, Москву, Сталинград. С помощью световой инсталляции люди узнали, какой ценой досталась победа. На архивных видеокадрах были представлены самые яркие моменты сражений.

Зал воинской славы — пост № 1 в Волгограде. Вечный огонь, горящий там, символизирует не только горечь утраты, но и победу жизни над смертью. Световое представление на стенах этого здания и на скульптуре Родина-мать длилось около 15 минут, все это время на кургане была тишина, некоторые не могли сдержать слез.

Скульптура «Родина-мать зовет!»— композиционный центр памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы». За время светового представления она окрашивалась от нежного золотистого до холодного, морозного бледно-голубого цвета. В сюжете шоу — попытки врагов сковать монумент цепями, которые разрушались молниями, исходившими от сердца скульптуры. В конце представления на монументе в световой проекции появились герб СССР и Звезда Героя Советского Союза, а на стенах Зала славы — Георгиевская лента.

Мамаев Курган — возвышенность на правом берегу реки Волги, где во время Сталинградской битвы происходили ожесточенные бои с сентября 1942 года по январь 1943 года. Сегодня Мамаев курган известен в первую очередь памятником— ансамблем «Героям Сталинградской битвы» с главным монументом «Родина-мать зовет!». В кургане покоится прах более 35 тыс. защитников Сталинграда.